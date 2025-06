Trei jucători, OUT de la FCSB! Gigi Becali i-a scos din lot și vrea să scape de ei: „Nu au ce să caute în cantonament”

FCSB i-a transferat în mercato estival pe Daniel Graovac, Denis Alibec și . Pentru a le face loc în echipă noilor achiziții, Gigi Becali este pregătit să renunțe la câțiva jucători. Gele, Edjouma și Băluță vor fi scoși de pe lista de campionat.

Gele, Edjouma și Băluță, OUT de la FCSB! Anunțul lui Gigi Becali

Gigi Becali a dezvăluit că Jordan Gele, Malcom Edjouma și Alex Băluță . În schimb, aceștia își vor primi banii aferenți contractului, dacă nu își vor găsi un alt angajament.

Latifundiarul din Pipera are încredere în continuare în Andrei Gheorghiță. „O să iasă Gele, Edjouma și Băluță. Gheorghiță rămâne pe listă, mai am încredere în el. Le dau banii oamenilor chiar dacă nu vor pleca.

Așa am făcut în viața mea, nu numai că am respectat cuvântul, dar nu ai cum să nu respecți contractul, înseamnă să fii idiot. Ești obligat, e semnătură. Nu o să vină Coldea și cu Oprea să zică că nu respecți contractul ca atunci.

Eu am semnat contract ‘Steaua’ și după a zis că nu e valabil ‘Steaua’. Nu are cum să zică că nu e valabil. Trebuie să fii nebun. Orice jucător care are contract cu mine, se respectă milimetric contractul.

Gigi Becali va cheltui 45.000 de euro lunar cu salariile lui Gele, Edjouma și Băluță

(n.r. salariul cumulat al lui Gele, Edjouma și Băluță) 45.000 de euro pe lună. (n.r. sunt discuții să plece?) Nu știu. Dacă nu vor, când vor vedea că sunt în afara listei, probabil că vor vrea.

Nu au ce să caute în cantonament. N-avem pe cine să scoatem, că puneam pe unii pe lista UEFA și pe unii pe lista de SuperLiga, cum am făcut anul ăsta, dar acum am prea mulți jucători și toți sunt valoroși.

La atacanți, Bîrligea și Alibec, nici nu știi pe cine să alegi. Chiar mi-a spus cineva, eu am întrebat pe cine alege. Nici eu nu știu, o să vedem la antrenamente sau în meci. O să joace un meci ăla, un meci ăla, o să vedem cine este mai valoros și cine va juca în cupele europene”, a declarat Gigi Becali, la TV Prima Sport.