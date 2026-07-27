Trei jucători pe care Rapid vrea să-i transfere după plecarea lui Borza. Dan Șucu redeschide „robinetul” cu bani

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Dan Șucu este gata să redeschidă „robinetul” după , informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK. Rapid a încasat 2,2 milioane de euro de la Corumspor pe fundașul stânga, bani pe care acționarul majoritar e dispus să îi investească în trei jucători.

Cei trei jucători pe care vrea să îi transfere Rapid

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că, la începutul perioadei de mercato, și să aducă la Rapid doar jucători liber de contract. Singurul lucru care îl putea face pe omul de afaceri să se răzgândească era ca Rapid să producă alți bani din vânzarea de jucători. Acest lucru s-a întâmplat odată cu transferul lui Andrei Borza, în Turcia, la Corumspor.

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Astfel, FANATIK a aflat că Dan Șucu este dispus să redeschidă „robinetul” și să investească milioanele primite în schimbul lui Borza pe trei fotbaliști importanți din străinătate. Din informațiile FANATIK, gruparea de sub Podul Grant are în plan să îi cumpere din Italia pe acești trei fotbaliști.

Pozițiile pe care Daniel Pancu le vrea acoperite la Rapid și pe care trebuie să vină fotbaliștii luați cu banii pe Borza sunt în toate cele trei compartimente. FANATIK a aflat că Dan Șucu este dispus să plătească pentru un fundaș stânga, pentru un mijlocaș central de profil ofensiv, număr 10, și pentru un atacant. Pe lângă Andrei Borza, Rapid a mai vândut un jucător în această vară.

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Dan Șucu vrea să împrumute fotbaliști de la Genoa

Rapid are în continuare planuri mari în ceea ce privește perioada de mercato de vară. Din strategia lui Dan Șucu pentru a întări echipa lui Daniel Pancu face parte și Un fotbalist al „Grifonului” a sosit deja în Giulești. Este vorba despre fundașul central Alin Kumer Celik (19 de ani). Pe lângă acesta, conform presei din Italia, la Rapid ar urma să ajungă, tot sub formă de împrumut, și alți doi jucători de la Genoa: mijlocașul central Chec Bebel Dombia (18 ani) și fundașul stânga Latif Ouedraogo (18 ani), ambii din Burkina Faso.

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