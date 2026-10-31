Trei lumi, același campion: Florin-Gabriel Filip, din RXF până în „Casa Iubirii”

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Florin-Gabriel Filip a devenit unul dintre cele mai mediatizate personaje din mediul online după încheierea sezonului 4 al reality-show-ului „Casa Iubirii”. Povestea de dragoste trăită alături de fotomodelul Lia Berzan a atras rapid atenția publicului, însă, înainte de celebritatea din televiziune și de relația care l-a adus și mai mult în lumina reflectoarelor, Filip și-a construit un nume în sport.

Florin Filip, primii pași în cușca RXF

Florin-Gabriel Filip s-a făcut remarcat în mediul online în urma participării în galele RXF, promoție în care este unul dintre cei mai buni luptători. În plus, el este campion în divizia pe echipe, alături de bunul său prieten Mădălin Mălășincu. Cei doi dâmbovițeni sunt neînvinși de când au cucerit titlurile în cadrul galei RXF 49, din 9 aprilie 2025. În rândurile care urmează, FANATIK îți prezintă povestea lui Filip, care continuă și în afara cuștii de MMA… pe terenul de fotbal, acolo unde activează ca arbitru asistent în Liga 3!

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Născut pe 1 august 2000, la Târgoivște, Florin-Gabriel Filip a stat de vorbă cu FANATIK și a dezvăluit că, în copilărie, cea mai arzătoare dorință a sa era aceea de a deveni luptător MMA. Ajuns acum la 25 de ani, Filip este unul dintre cei mai buni și mai cunoscuți luptători din RXF. Promoția lui Sebastian Vieru a cucerit România prin show-urile care îmbină perfect sportul cu partea de entertainment.

„Visul meu din copilărie a fost să lupt, însă nu am avut posibilitatea să încep atunci. Părinții mei nu erau adepții sportului și nu m-au susținut pe acest drum. Abia când am crescut și am devenit independent a apărut trendul luptelor în cușcă, iar atunci nu am mai stat pe gânduri. M-am înscris imediat. Am fost contactat cu doar două săptămâni înainte de gala Next Fighter 7, am acceptat lupta fără ezitare și meciul s-a terminat cu un KO în favoarea mea. M-a atras enorm ideea că visul meu începe să prindă contur și că aș putea construi o carieră din asta, să trăiesc din lupte.

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Pentru mine, RXF înseamnă cea mai bună rampă de lansare. Este o organizație care a trimis foarte mulți sportivi în ligile mari. RXF m-a învățat că nu este vorba doar despre luptă, ci despre o poveste completă – despre emoție, despre spectacol, despre ceea ce oamenii vor să vadă și să audă dincolo de cușcă”, a declarat Filip, în exclusivitate pentru FANATIK.

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O singură înfrângere. Cu… cel mai bun prieten!

Cu un palmares de 10-1, Florin-Gabriel Filip este unul dintre luptătorii de temut din RXF. Singura înfrângere a sportivului în vârstă de 25 de ani a venit într-un meci atipic pentru galele de MMA, dar la modă în RXF. Cel care l-a învins a fost chiar Mădălin Mălășincu, cel mai bun prieten al său și omul cu care deține centurile diviziei pe echipe.

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„Cel mai greu meci din cariera mea a fost și singurul pe care l-am pierdut. A fost un meci atipic, cu cinci luptători în cușcă, fiecare pentru el. Din cauza circumstanțelor, m-am aliat cu Mădălin Mălășincu și am luptat 2 contra 3. Am reușit să-i eliminăm pe ceilalți trei, însă la final nu am mai putut lupta împotriva lui Mădălin. După ce l-am apărat trei runde, am avut un blocaj psihic și nu am putut să-l lovesc. Deși, practic, nu a existat o confruntare directă între noi, arbitrii au fost nevoiți să desemneze un câștigător. A fost momentul în care am înțeles cât de mult doare o înfrângere”, ne-a dezvăluit campionul RXF.

Meciul de care vorbește Filip a avut loc în decembrie 2024, la gala RXF 48 All Stars. Pe lângă înfrângere, dâmbovițeanul s-a ales și cu o accidentare destul de serioasă: „M-a ținut la pat aproape o lună. Atunci m-am întrebat dacă merită tot sacrificiul. Dar acel moment m-a ambiționat și mai tare. Am revenit mai puternic și cu o dorință și mai mare de a demonstra în acest sport”.

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Țelul suprem: UFC

Chiar dacă RXF organizează gale de show, Florin Filip are aspirații mult mai înalte. Fostul concurent de la „Casa Iubirii” vrea să le calce și lui Nick Negumereanu. Cei doi au fost lansați de RXF și au ajuns să reprezinte România în UFC, cea mai tare promoție de MMA din lume.

Pentru a-și îndeplini acest vis, Flip este dispus să facă numeroase sacrificii. Chiar în această perioadă, el a plecat în Germania pentru a se pregăti în condiții de top. Următoarea gală, RXF 54, are loc pe 15 decembrie 2026, la Sala Polivalentă din București.

Cel mai mare vis al meu este să debutez în UFC. Sunt foarte puțini români care au ajuns acolo, iar eu vreau să fiu unul dintre ei” – Filip

Filip ne-a dezvăluit cât de greu este să te pregătești pentru o luptă de MMA

Cine își închipuie că o luptă de MMA este „o bătaie acolo, dai, încasezi, ura și la caserie” se înșală amarnic. „Pregătirea mea mentală înainte de un meci se bazează pe abstinență, izolare și multă disciplină. Meditez, mă expun intenționat la situații stresante – saună, dușuri reci – și încerc să rezist cât mai mult. Vizualizarea joacă un rol enorm: îmi «văd» meciul în fiecare zi, în fiecare detaliu, atât la propriu, cât și la figurat. În plus, mă motivez constant spunându-mi că este șansa mea și că nu am voie să o ratez.

Viața de luptător profesionist presupune multe sacrificii. Viața socială este limitată, nu îți permiți nopți pierdute sau alimentație necorespunzătoare. Totul trebuie planificat: antrenamentele, mesele, refacerea. Nu îți permiți să sari nimic”, ne-a dezvăluit Florin-Gabriel Filip.

Face legea și pe… terenul de fotbal!

De cele mai multe ori, arbitrii sunt cei mai huliți oameni pe un teren de fotbal. Ba, mai mult, în ligile inferioare, aceștia își riscă inclusiv integritatea fizică. A fost chiar și cazul lui Florin-Gabriel Filip, care activează și ca arbitru asistent în .

„Am ales și drumul arbitrajului, pentru că mă ajută financiar, îmi oferă un program flexibil și presupune multă activitate fizică, lucru care mă ajută și în lupte. Cele mai dificile sunt fazele din minutele de prelungire, când o decizie poate decide câștigătorul. Un astfel de moment a fost la meciul Viitorul Dăești – Sporting Roșiori, când la scorul de 2-2 am anulat un gol în minutul 90+2 pentru un ofsaid la limită. A fost un meci extrem de greu, dar am primit nota maximă din partea observatorului”, a spus Florin-Gabriel Filip pentru FANATIK.

Campionul RXF a debutat în cel de-al treilea eșalon fotbalistic românesc pe 8 aprilie 2023, într-un duel din play-out, CS Amara – FC Voluntari 2 1-7. Până acolo, Filip a avut, însă, de trecut prin „furcile caudine” ale fotbalului de la noi: „La începutul carierei, la nivel județean, am trecut prin situații limită. La un meci de Liga 5 am fost chiar lovit de un spectator care a intrat pe teren. Fotbalul era mult mai sălbatic atunci. Între timp, lucrurile s-au schimbat, iar eu m-am maturizat”.

Recunoscut de jucătorii de la FCSB

Florin-Gabriel Filip recunoaște că notorietatea căpătată în galele RXF îl ajută pe terenul de fotbal. Delegat să arbitreze un meci de Juniori Republicani la Baza ARCOM din Berceni, Filip a fost : „Te știu din RXF”, i-a spus David Miculescu tânărului arbitru.

„Experiența din lupte mă ajută enorm. Mulți jucători mă cunosc și își schimbă atitudinea când văd că sunt arbitrați de mine. Sunt mai respectuoși, iar eu înțeleg mai bine contactele dintre jucători și pot lua decizii mai corecte”, ne-a povestit Florin-Gabriel Filip.

La fotbal este mult mai greu. Simt mai multă presiune la meciuril decât în lupte, pentru că deciziile mele pot influența destinele altor oameni. Întotdeauna mi-am dorit să fiu corect” – Florin Filip

Experiența „Casa Iubirii”

Și cum nu făcea deja suficient de multe, vara trecută, Florin-Gabriel Filip a decis să încerce o nouă experiență. El s-a înscris în reality-show-ul „Casa Iubirii”, acolo unde a rezistat șase luni, ajungând până în marea finală: „Am participat la «Casa Iubirii» într-o perioadă în care aveam o accidentare la coloană cervicală și nu mă puteam antrena. Am văzut asta ca o oportunitate de a-mi găsi jumătatea, pentru că un sportiv are nevoie de stabilitate.

La început m-am temut. Mulți au spus că un luptător nu are ce căuta într-un astfel de show. Totuși, am arătat o altă latură a mea, iar oamenii au apreciat asta. Cel mai greu a fost să îmbin filmările, care erau extrem de solicitante, cu antrenamentele. În perioada emisiunii am luptat de două ori în gale MMA și au existat zile foarte dificile, inclusiv momente în care nu aveam voie să-mi văd iubita”.

Lia Berzan a îmblânzit „Tigrul din Târgoviște”

Și, deși nu a câștigat marele premiu, în valoare de 100.000 de lei, Florin-Gabriel s-a ales cu un dar de neprețuit: inima frumoasei Liei Berzan. Povestea de iubire a celor doi a început încă din timpul emisiunii și continuă și în afara ei. Cuplul Lia – Florin și postările celor doi sunt virale pe social media chiar și după încheierea sezonului 4 „Casa Iubirii”. Ambii primesc milioane de vizualizări când apar împreună pe TikTok.

Lia are 25 de ani și este un model de succes din Chișinău, Republica Moldova. În ianuarie 2025, a cucerit titlul „Miss Catawalk”, la concursul internațional Miss Europe. În timpul emisiunii, superba brunetă și-a poreclit iubitul „Tigrul din Târgoviște”, un apelativ pe care Florin-Gabriel Flip îl poartă acum cu mândrie și în galele RXF.

„Povestea noastră a început ușor, firesc, cu pași mici. Cred că totul a pornit de la o cafea adusă de ea pentru mine. Cel mai mult m-a atras feminitatea ei, prezentă în fiecare gest”, zâmbește amintirilor Florin-Gabriel Filip.

Luptătoare, precum iubitul ei, Lia Berzan a reprezentat România la Miss Europe 2026, competiție organizată în luna februarie, la Beirut.

„Între noi nu există gelozie sau competiție. Îmi doresc mereu ca ea să fie pe primul loc, chiar dacă asta înseamnă să fiu eu pe ultimul”, a mărturisit campionul RXF.

Deși ea este din Chișinău, iar el din Târgoviște, după terminarea emisiunii „Casa Iubirii”, cei doi s-au mutat împreună la București. „Deja locuim împreună. Ne concentrăm pe carierele noastre, considerăm că acesta este cel mai important pas acum. Zilele noastre sunt pline. Eu merg la antrenamente, ea are colaborări, proiecte, filmări. Seara gătim împreună și o luăm de la capăt a doua zi. Alături de Lia am învățat că pot fi un partener mai deschis, mai răbdător și mai atent, fără să-mi pierd identitatea sau focusul asupra obiectivelor mele”, mai spune Filip.

Emisiunea «Casa Iubirii» m-a ajutat să-mi exprim sentimentele. Înainte țineam totul în mine. Pentru mine, Lia este o oază de liniște. Lângă ea uit de tot și îmi încarc bateriile” – Florin-Gabriel Filip