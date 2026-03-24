„Trei luni am fost în depresie totală!” Simona Halep, dezvăluire cutremurătoare

Simona Halep, cea mai bună jucătoare de tenis din istoria României, s-a retras din sportul profesionist în urmă cu un an. Constănțeanca duce acum o viață lipsită de stresul competiției și participă la diferite evenimente. Recent, Simo și-a deschis sufletul și a vorbit despre una dintre cele mai complicate perioade din viața ei. Aceasta a recunoscut că, după o finală de Grand Slam pierdută, a intrat într-o adevărată depresie.

Drumul până la primul titlu de Grand Slam câștigat de Simona Halep nu a fost deloc ușor. Deși avea rezultate excelente și câștiga turnee importante în întreaga lume, sportiva a pierdut nu mai puțin de trei finale de Grand Slam înainte să își adjudece primul trofeu. A ratat de două ori titlul la și o dată la Australian Open.

După înfrângerile suferite în fața Mariei Sharapova, Jelenei Ostapenko și Carolinei Wozniacki, Simona Halep și-a îndeplinit în sfârșit visul. , iar mai târziu avea să cucerească poate cel mai important trofeu din tenisul mondial, la Wimbledon, după ce a învins-o fără drept de apel pe rivala sa, Serena Williams.

Motivul pentru care Simona Halep a intrat în depresie. Cum a reușit campioana să treacă peste înfrângerea de la Roland Garros

Simona Halep a recunoscut într-un podcast că, după ce a pierdut a doua finală consecutivă la Roland Garros, surprinzător, în fața mai tinerei Jelena Ostapenko, a intrat într-o depresie. Sportiva povestește cum nu mai reușea să se antreneze la același nivel, însă, într-un final, și-a dat seama că mai are lucruri de demonstrat în tenisul mare și a început să intre pe teren cu aceeași ambiție.

„Cred că asta m-a ajutat să rămân cu gândul că mereu trebuie să progresez. Și, după ce am pierdut finale mari, finale de Grand Slam, m-am concentrat pe mine. Nu m-a interesat că n-am reușit și că altcineva a făcut-o. Darren Cahill m-a felicitat după ce am pierdut finala din 2017 cu Ostapenko la Roland Garros.

Trei luni am fost în depresie totală. A fost o dramă totală în capul și în sufletul meu. M-am ridicat și m-am dus la antrenament. Nu foarte mulți sportivi, după un eșec atât de mare, reușesc să revină atât de bine. A fost un eșec, dar a fost cea mai mare lecție. M-a ajutat și în viață. Am învățat că orice e posibil dacă îți vezi de treabă. Nu trebuie să renunți. În orice domeniu, asta e important: să îți mai oferi o șansă pe care nu ți-o oferă nimeni”, a declarat Simona Halep în podcastul cu Horia Tecău, oferit de