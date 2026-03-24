„Trei luni am fost în depresie totală!” Simona Halep, dezvăluire cutremurătoare

Simona Halep, dezvăluire dureroasă despre suferința trăită de-a lungul carierei. Motivul pentru care a intrat în depresie și cum a reușit să urce pe cele mai înalte culmi ale tenisului
Alex Bodnariu
25.03.2026 | 00:27
Trei luni am fost in depresie totala Simona Halep dezvaluire cutremuratoare
Momentul care a făcut-o pe Simona Halep mai puternică. Cum a reușit campioana să treacă peste înfrângerea de la Roland Garros
Simona Halep, cea mai bună jucătoare de tenis din istoria României, s-a retras din sportul profesionist în urmă cu un an. Constănțeanca duce acum o viață lipsită de stresul competiției și participă la diferite evenimente. Recent, Simo și-a deschis sufletul și a vorbit despre una dintre cele mai complicate perioade din viața ei. Aceasta a recunoscut că, după o finală de Grand Slam pierdută, a intrat într-o adevărată depresie.

Statistică incredibilă în carieră pentru Simona Halep: a câștigat două titluri de Grand Slam după ce pierduse 3 finale!

Drumul până la primul titlu de Grand Slam câștigat de Simona Halep nu a fost deloc ușor. Deși avea rezultate excelente și câștiga turnee importante în întreaga lume, sportiva a pierdut nu mai puțin de trei finale de Grand Slam înainte să își adjudece primul trofeu. A ratat de două ori titlul la Roland Garros și o dată la Australian Open.

După înfrângerile suferite în fața Mariei Sharapova, Jelenei Ostapenko și Carolinei Wozniacki, Simona Halep și-a îndeplinit în sfârșit visul. A câștigat trofeul la Roland Garros, primul din cariera sa la un Grand Slam, iar mai târziu avea să cucerească poate cel mai important trofeu din tenisul mondial, la Wimbledon, după ce a învins-o fără drept de apel pe rivala sa, Serena Williams.

Motivul pentru care Simona Halep a intrat în depresie. Cum a reușit campioana să treacă peste înfrângerea de la Roland Garros

Simona Halep a recunoscut într-un podcast că, după ce a pierdut a doua finală consecutivă la Roland Garros, surprinzător, în fața mai tinerei Jelena Ostapenko, a intrat într-o depresie. Sportiva povestește cum nu mai reușea să se antreneze la același nivel, însă, într-un final, și-a dat seama că mai are lucruri de demonstrat în tenisul mare și a început să intre pe teren cu aceeași ambiție.

Un conservator american îi cere lui JD Vance să-l înlăture pe Trump
Digi24.ro
Un conservator american îi cere lui JD Vance să-l înlăture pe Trump

„Cred că asta m-a ajutat să rămân cu gândul că mereu trebuie să progresez. Și, după ce am pierdut finale mari, finale de Grand Slam, m-am concentrat pe mine. Nu m-a interesat că n-am reușit și că altcineva a făcut-o. Darren Cahill m-a felicitat după ce am pierdut finala din 2017 cu Ostapenko la Roland Garros.

Mormântul lui Ilie Balaci a fost vandalizat! Polițiștii au reușit să prindă autoarea
Digisport.ro
Mormântul lui Ilie Balaci a fost vandalizat! Polițiștii au reușit să prindă autoarea

Trei luni am fost în depresie totală. A fost o dramă totală în capul și în sufletul meu. M-am ridicat și m-am dus la antrenament. Nu foarte mulți sportivi, după un eșec atât de mare, reușesc să revină atât de bine. A fost un eșec, dar a fost cea mai mare lecție. M-a ajutat și în viață. Am învățat că orice e posibil dacă îți vezi de treabă. Nu trebuie să renunți. În orice domeniu, asta e important: să îți mai oferi o șansă pe care nu ți-o oferă nimeni”, a declarat Simona Halep în podcastul cu Horia Tecău, oferit de Mind Architect.

Generaţia de Aur, cazată la unul dintre cele mai luxoase hoteluri din Istanbul!...
Fanatik
Generaţia de Aur, cazată la unul dintre cele mai luxoase hoteluri din Istanbul! Camerele sunt cu sute de euro mai scumpe decât ale naționalei lui Lucescu! Exclusiv
Cum a reacționat Mihai Stoica după ce a văzut imaginile cu Ionuț Radu:...
Fanatik
Cum a reacționat Mihai Stoica după ce a văzut imaginile cu Ionuț Radu: „Nu poți!”
Cine transmite la TV Turcia – România, barajul pentru Campionatul Mondial 2026. Comentatorii...
Fanatik
Cine transmite la TV Turcia – România, barajul pentru Campionatul Mondial 2026. Comentatorii aleși pentru duelul de la Istanbul
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Nu s-a ferit! Simona Halep a spus numele jucătoarei care o intimida pe...
iamsport.ro
Nu s-a ferit! Simona Halep a spus numele jucătoarei care o intimida pe terenul de tenis: 'O făcea prin forța ei, prin felul în care arăta'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!