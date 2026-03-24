„Trei luni am fost în depresie totală!” Simona Halep, dezvăluire cutremurătoare

Simona Halep, cea mai bună jucătoare de tenis din istoria României, s-a retras din sportul profesionist în urmă cu un an. Constănțeanca duce acum o viață lipsită de stresul competiției și participă la diferite evenimente. Recent, Simo și-a deschis sufletul și a vorbit despre una dintre cele mai complicate perioade din viața ei. Aceasta a recunoscut că, după o finală de Grand Slam pierdută, a intrat într-o adevărată depresie.
Drumul până la primul titlu de Grand Slam câștigat de Simona Halep nu a fost deloc ușor. Deși avea rezultate excelente și câștiga turnee importante în întreaga lume, sportiva a pierdut nu mai puțin de trei finale de Grand Slam înainte să își adjudece primul trofeu. A ratat de două ori titlul la Roland Garros și o dată la Australian Open.
După înfrângerile suferite în fața Mariei Sharapova, Jelenei Ostapenko și Carolinei Wozniacki, Simona Halep și-a îndeplinit în sfârșit visul. A câștigat trofeul la Roland Garros, primul din cariera sa la un Grand Slam, iar mai târziu avea să cucerească poate cel mai important trofeu din tenisul mondial, la Wimbledon, după ce a învins-o fără drept de apel pe rivala sa, Serena Williams.
Simona Halep a recunoscut într-un podcast că, după ce a pierdut a doua finală consecutivă la Roland Garros, surprinzător, în fața mai tinerei Jelena Ostapenko, a intrat într-o depresie. Sportiva povestește cum nu mai reușea să se antreneze la același nivel, însă, într-un final, și-a dat seama că mai are lucruri de demonstrat în tenisul mare și a început să intre pe teren cu aceeași ambiție.
„Cred că asta m-a ajutat să rămân cu gândul că mereu trebuie să progresez. Și, după ce am pierdut finale mari, finale de Grand Slam, m-am concentrat pe mine. Nu m-a interesat că n-am reușit și că altcineva a făcut-o. Darren Cahill m-a felicitat după ce am pierdut finala din 2017 cu Ostapenko la Roland Garros.
Trei luni am fost în depresie totală. A fost o dramă totală în capul și în sufletul meu. M-am ridicat și m-am dus la antrenament. Nu foarte mulți sportivi, după un eșec atât de mare, reușesc să revină atât de bine. A fost un eșec, dar a fost cea mai mare lecție. M-a ajutat și în viață. Am învățat că orice e posibil dacă îți vezi de treabă. Nu trebuie să renunți. În orice domeniu, asta e important: să îți mai oferi o șansă pe care nu ți-o oferă nimeni”, a declarat Simona Halep în podcastul cu Horia Tecău, oferit de Mind Architect.