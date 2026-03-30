Trei măsuri importante luate în Sectorul 4, în plină criză a scumpirilor. Primăria decontează jumătate din preţul abonamentelor STB

În plină criză a scumpirilor, Primăria Sectorului 4 a luat o serie de măsuri care să le uşureze viaţa rezidenţilor. Pe lângă revocarea taxei de dezvoltare urbană şi ajutorul financiar de 600 de lei pentru carburanţi, Daniel Băluţă a anunţat luni că le va deconta cetăţenilor 50% din prețul abonamentului la transportul public.

Cei care au plătit taxa de dezvoltare urbană pe 2026 vor primi peste 400 lei înapoi

Cu acordul Consiliului Local al Sectorului 4, începând cu data de 1 aprilie la nivel local vor fi implementate două măsuri de sprijinire a populaţiei. Prima se referă la revocarea taxei de dezvoltare urbană, care fusese introdusă în ianuarie 2025. Ca urmare a acestei decizii, persoanele care au achitat deja această taxă pentru anul 2026 vor primi înapoi suma de 444,75 lei, sumă calculată proporțional cu cele nouă luni rămase până la sfârșitul anului, pentru care taxa nu se mai plătește. Pe de altă parte, cei care încă nu au achitat taxa vor mai avea de plătit doar 148,25 lei, suma aferentă primelor trei luni ale anului.

Primăria Sectorului 4 informează că pentru recuperarea sumellor plătite în avans e necesară depunerea unei solicitări online la DGITL Sector 4, folosind fie aplicația Primăria Sectorului 4, fie platforma start.ps4.ro. Există, de asemenea, și posibilitatea ca banii deja plătiţi să fie folosiţi pentru alte obligații fiscale viitoare sau în curs. În această situație, cei interesaţi pot trimite o cerere de compensare, tot la DGITL Sector 4, urmând aceeași procedură online, respectiv aplicația Primăria Sectorului 4 sau platforma start.ps4.ro.

Condiţii pentru acordarea ajutorului pentru combustibil şi decontarea a 50% din abonamentul STB

A doua măsură luată este , acordat în trei tranşe de câte 200 de lei, o dată la două luni, pe o perioadă de o jumătate de an. Pentru a intra în posesia acestui ajutor, rezidenţii sectorului 4 trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

să aibă domiciliul/reședința în Sectorul 4 de cel puțin 1 an;

să dețină o singură mașină în proprietate/leasing per familie (soț/soție);

autoturismul să aibă un motor de cel mult 2.000 de centimetri cubi;

să dețină un singur imobil (clădire sau teren) în proprietate pe teritoriul României;

să fie angajat/angajată, cu o vechime de minimum 3 luni la actualul loc de muncă;

să aibă un venit net de maximum 5.000 de lei/persoană sau maximum 10.000 de lei/familie (soț, soție și copii);

să aibă toate taxele și impozitele scadente achitate la zi;

să aibă un cont de utilizator existent sau nou în aplicația „Primăria Sectorului 4” sau pe platforma start.ps4.ro.

, Daniel Băluță, a propus un sprijin financiar și pentru cetățenii care folosesc mijloacele de transport în comun în detrimentul mașinii personale. Acest ajutor constă în decontarea de către Primăria Sectorului 4, pentru următoarele şase luni, a 50% din costul abonamentului pentru transportul public, dar nu mai mult de 100 de lei pe lună.

Acest sprijin nu se cumulează cu ajutorul pentru carburant, însă poate fi acordat mai multor membri ai aceleiași familii. Condiţiile de acordare sunt aceleaşi menţionate mai sus, în cazul ajutorului pentru carburant acordat proprietarilor de maşini.

Băluţă: „Din cauza măsurilor luate de guvernul Bolojan țara noastră a ajuns într-un punct extrem de periculos”

Luarea acestor măsuri la nivel de sector a fost însoţită de o critică dură pe care Daniel Băluţă, care este şi preşedintele PSD Bucureşti, a adus-o guvernului Bolojan. „România se află într-o situație economică și socială extrem de delicată. Din cauza măsurilor pe care guvernul Bolojan le-a luat, țara noastră a ajuns într-un punct extrem de periculos. Doar în ultimele trei săptămâni, Guvernul României, prin Ministerul de Finanțe, a încercat să se împrumute de opt ori și nu a reușit să facă lucrul acesta decât o dată, pentru un interval de 12 luni, la o dobândă ce deja se înscrie în categoria junk.

Lucru care reflectă „încrederea” pe care instituțiile financiare, respectiv investitorii, o au în modul în care domnul Bolojan gestionează frâiele României. A încercat, de asemenea, să se împrumute pentru un interval de 35 de luni, însă nu a reușit”, a spus Daniel Băluţă.

În acelaşi timp, primarul Sectorului 4 a scos în evidenţă alte aspecte negative scoase în evidenţă de statistici, precum scăderea investiţiilor, a producţiei industriale, dar şi a puterii de cumpărare a românilor. „Investițiile au scăzut cu circa 3 miliarde de lei, adică cu 47% mai puțin față de aceeași perioadă a anului trecut. Producția industrială a scăzut cu 16% într-o singură lună. S-a colectat mai mult TVA, dar s-au colectat mult mai puține accize, ceea ce înseamnă că, în realitate, puterea de cumpărare a scăzut cu 30%, iar consumul a scăzut cu 25% de la o lună la alta. Efectul este unul devastator pentru prosperitatea românilor, fapt pentru care noi, cei din Sectorul 4, nu am stat cu mâinile în sân și am căutat soluții pentru a sprijini oamenii”, a subliniat primarul Băluţă.