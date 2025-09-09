Sport

Cinci minute a rezistat Adrian Șut în Cipru – România! Dezastru pentru echipa națională și FCSB

Adrian Șut a fost ghinionistul serii în meciul Cipru - România din preliminariile pentru Cupa Mondială! Ce s-a întâmplat cu fotbalistul de la FCSB
Gabriel-Alexandru Ioniță
09.09.2025 | 23:42
Cinci minute a rezistat Adrian Sut in Cipru Romania Dezastru pentru echipa nationala si FCSB
breaking news
Imagine din timpul meciului Cipru - România. Sursă: Sport Pictures

Mijlocașul defensiv a fost trimis pe teren de selecționerul Mircea Lucescu în minutul 80 al partidei de la Nicosia, în locul lui Răzvan Marin, dar după doar cinci minute s-a accidentat și a fost nevoie să fie înlocuit cu un alt jucător de la campioana României, Florin Tănase.

ADVERTISEMENT

Adrian Șut a jucat doar cinci minute în Cipru – România 2-2! Accidentat, a fost înlocuit cu Florin Tănase, coechipierul său de la FCSB

După ce a primit o pasă mult prea scurtă de la Andrei Rațiu, Șut s-a luptat pentru minge cu un adversar, iar contra rezultată a fost una foarte puternică și „tricolorul” s-a resimțit instant. După ce a rămas pentru câteva secunde întins pe gazon, a făcut semne spre banca tehnică a naționalei României că nu mai poate continua jocul.

Acest moment nu a făcut decât să completeze un tablou extrem de trist pentru reprezentativa pregătită de „Il Luce”. România a condus cu 2-0 în Cipru după doar 18 minute, grație dublei semnate de Denis Drăguș, dar a fost egalată în cele din urmă. Loizou în minutul 29 și Charalampous în minutul 77 au marcat pentru gazde, care au mai ratat câteva ocazii destul de bune pe finalul partidei.

ADVERTISEMENT

În plus, Nicușor Bancu a primit cartonașul galben în prima repriză și astfel este suspendat pentru partida de pe teren propriu cu Austria, care însă în contextul acestui egal de la Nicosia nu va mai fi la fel de importantă precum am sperat cu toții.

Cum s-au prezentat cele două echipe la partida de la Nicosia:

Cipru: Freitas – Loizou, Sielis, Pileas, Shikkis – Kousoulos, Kastanos, Kosti – Tzionis, Pittas, Laifis. Rezerve: Mall, Michail – Correia, Andreou, Artymatas, Charalampous, Kakoullis, Koutsakos, Kyriakou, Panagiotou, Satsias, Sotiriou. Selecționer: Apostolos Mantzios

ADVERTISEMENT
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European. Reacția...
Digi24.ro
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European. Reacția eurodeputaților

România: Moldovan – Rațiu, Ghiță, Burcă, Bancu – R. Marin, M. Marin, Stanciu – Man, Drăguș, Dobre. Rezerve: Sava, Târnovanu – Baiaram, Chipciu, Miculescu, Mitriță, Olaru, M. Popescu, Screciu, Sorescu, Șut, F. Tănase. Selecționer: Mircea Lucescu

ADVERTISEMENT
Donald Trump ”a explodat”: ”Taci! Nu asculți niciodată! De-aia ești de mâna a...
Digisport.ro
Donald Trump ”a explodat”: ”Taci! Nu asculți niciodată! De-aia ești de mâna a doua”
San Marino U21 – România U21 0-2, preliminarii Euro U21 2027. Prima victorie...
Fanatik
San Marino U21 – România U21 0-2, preliminarii Euro U21 2027. Prima victorie a ”tricolorilor” în mandatul lui Curelea. Cum arată clasamentul
Alex Musi, un car de nervi la San Marino U21 – România U21....
Fanatik
Alex Musi, un car de nervi la San Marino U21 – România U21. Cum a reacționat căpitanul ”tricolorilor” când a fost schimbat
„Clientul” lui Mircea Lucescu ratează meciul crucial cu Austria! Problemă mare pentru selecționer
Fanatik
„Clientul” lui Mircea Lucescu ratează meciul crucial cu Austria! Problemă mare pentru selecționer
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Fostul președinte din Liga 1 a izbucnit la adresa lui Mircea Lucescu: 'Ai...
iamsport.ro
Fostul președinte din Liga 1 a izbucnit la adresa lui Mircea Lucescu: 'Ai 80 de ani, stai acasă, să nu distrugi statuia care ești deja! Burleanu îl dădea afară dacă era profesionist'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!