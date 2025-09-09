Cinci minute a rezistat Adrian Șut în Cipru – România! Dezastru pentru echipa națională și FCSB

Mijlocașul defensiv a fost trimis pe teren de selecționerul Mircea Lucescu în minutul 80 al partidei de la Nicosia, în locul lui Răzvan Marin, dar după doar cinci minute s-a accidentat și a fost nevoie să fie înlocuit cu un alt jucător de la campioana României, Florin Tănase.

După ce a primit o pasă mult prea scurtă de la Andrei Rațiu, Șut s-a luptat pentru minge cu un adversar, iar contra rezultată a fost una foarte puternică și „tricolorul” s-a resimțit instant. După ce a rămas pentru câteva secunde întins pe gazon, a făcut semne spre banca tehnică a naționalei României că nu mai poate continua jocul.

Acest moment nu a făcut decât să completeze un tablou extrem de trist pentru reprezentativa pregătită de „Il Luce”. România a condus cu 2-0 în Cipru după doar 18 minute, grație dublei semnate de Denis Drăguș, dar a fost egalată în cele din urmă. Loizou în minutul 29 și Charalampous în minutul 77 au marcat pentru gazde, care au mai ratat câteva ocazii destul de bune pe finalul partidei.

Cum s-au prezentat cele două echipe la partida de la Nicosia:

Cipru: Freitas – Loizou, Sielis, Pileas, Shikkis – Kousoulos, Kastanos, Kosti – Tzionis, Pittas, Laifis. Rezerve: Mall, Michail – Correia, Andreou, Artymatas, Charalampous, Kakoullis, Koutsakos, Kyriakou, Panagiotou, Satsias, Sotiriou. Selecționer: Apostolos Mantzios

România: Moldovan – Rațiu, Ghiță, Burcă, Bancu – R. Marin, M. Marin, Stanciu – Man, Drăguș, Dobre. Rezerve: Sava, Târnovanu – Baiaram, Chipciu, Miculescu, Mitriță, Olaru, M. Popescu, Screciu, Sorescu, Șut, F. Tănase. Selecționer: Mircea Lucescu