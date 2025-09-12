Trei nume pe lista FRF în locul lui “Il Luce”! Culisele întâlnirii dintre Mircea Lucescu şi Răzvan Burleanu: “Dacă voi găsiţi antrenor până săptămâna viitoare, eu plec!”. Exclusiv

Federația Română de Fotbal (FRF) are de muncă după acțiunea naționalei României din luna septembrie. Rezultatele au fost extrem de modeste, iar Mircea Lucescu a fost chemat la discuții. Horia Ivanovici culisele întâlnirii care a avut loc între șefii FRF și „Il Luce” în cursul zilei de joi, 11 septembrie.

„Nu s-a tranșat nimic”. Horia Ivanovici, culisele întâlnirii dintre Mircea Lucescu și Răzvan Burleanu

România a pierdut amicalul împotriva Canadei, scor 0-3 și a remizat cu Cipru după ce a condus cu 2-0, scor 2-2, în preliminariile Cupei Mondiale. Mircea Lucescu a fost pus la zid pentru mai multe decizii luate pe parcursul meciului, iar tensiunea din jurul „Casei Fotbalului” a ajuns la cote maxime.

Horia Ivanovici a dezvăluit în exclusivitate că întâlnirea decisivă, la finalul căreia vom știi dacă Lucescu va continua sau nu la cârma naționalei României, va avea loc marți, 16 septembrie. „Nu s-a tranșat nimic în momentul de față. A fost o discuție, astea sunt informații în premieră, exclusive.

A fost o discuție ieri (n.r. joi) între Răzvan Burleanu și Mircea Lucescu, dar nu o discuție de a tranșa dacă rămâne sau nu selecționer. Discuția a fost că Răzvan Burleanu este supărat pe ce se întâmplă și, mai ales, Burleanu nu înțelege ce se întâmplă. L-a chemat pe Lucescu, care și el a vrut discuția asta.

„’Ne vedem marți, săptămâna viitoare’”

Discuția principală nu a fost rămâi sau nu rămâi, asta a fost puțin spre final. Burleanu i-a zis: ‘vreau să-mi explicați și mie ce se întâmplă. Totuși, cu ăștia ne-am calificat la EURO. Acum nu mai suntem în stare să batem pe nimeni’. Burleanu nu înțelege căderea asta. I-a explicat Luce cum vede el situația ca stil de joc.

Burleanu i-a pus 50 de întrebări pentru că Burleanu, înainte să ia o decizie, vrea să înțeleagă ce se întâmplă, ce s-a stricat, ce nu mai merge. Au stat vreo oră de povești. Burleanu a încercat să înțeleagă, Burleanu nu a avut ieri discuție cu Lucescu să-l dea sau să nu-l dea afară. A vrut să înțeleagă pentru că Burleanu e foarte nemulțumit de tot ce se întâmplă. E nemulțumit total.

I-a explicat lui Burleanu, iar la final Lucescu le-a zis: ‘dacă voi găsiți antrenor până săptămâna viitoare, eu nu vă fac nicio problemă, mă retrag mai ales dacă e Hagi’. Burleanu a zis: ‘nea Mircea, să nu luăm decizii la cald, ne vedem marți, săptămâna viitoare’.

Mircea Lucescu, pregătit să facă pasul în spate: „Dacă găsiți antrenor până săptămâna viitoare, eu plec”

La final, Lucescu i-a zis încă o dată: ‘eu nu plec, dacă nu găsiți antrenor, că nu sunt laș. Dar dacă găsiți antrenor până săptămâna viitoare. Nu contează cum îl cheamă, dar veniți și îmi ziceți, eu plec. Vă las, plec și am terminat povestea’.

În sinea lui, Mircea Lucescu nu cred că totuși ar vrea să plece așa. E și orgoliul lui. El nu ar vrea să plece, dar i-a dat cecul ăsta în alb lui Burleanu pentru săptămâna viitoare. Burleanu nu i-a zis: ‘caut antrenor’. A zis: ‘am înțeles punctul dumneavoastră de vedere, dar hai să ne vedem mai calmi, mai relaxați săptămâna viitoare și luăm o decizie’.

Se vor vedea marți, săptămâna viitoare. În momentul de față, nu e nimic tranșat. Șansele ca Lucescu să rămână sau să plece sunt egale, 50-50. Este posibil ca săptămâna viitoare să avem alt selecționer”, a dezvăluit Horia Ivanovici.

Cele 3 nume de pe lista FRF care l-ar putea înlocui pe Mircea Lucescu

FANATIK a dezvăluit încă de joi, 11 septembrie, că . Primul pe listă este Gică Hagi, urmat, în ordine aleatorie, de Adrian Mutu și Cosmin Contra.

„Federația a început să vorbească, au trei nume pe listă: Hagi, primul. Mutu și Contra. Astea sunt cele 3 nume de pe listă. Nu există Pancu, uită-l, știu toate discuțiile. Au rămas să discute la rece săptămâna viitoare. Burleanu îl respectă mult pe Lucescu, dar e nemulțumit. Burleanu nu vede viitor, aici e marea virgulă, marele semn de întrebare”, a mai spus Horia Ivanovici.

„Federația e cea mai deșteaptă Federație pe care am văzut-o până acum. L-au pus pe Edi Iordănescu și au mers la EURO. După nu a vrut să continue și am atins maximum. L-au pus pe Mircea Lucescu. Dacă pleacă Lucescu, o să sară pe Hagi, maximum.

E foarte deștept Burleanu. Nu numai el, toată federația. Sunt un grup care gândesc perfect. Să împartă capra suporterilor, care aduc bani la meciuri din diaspora. Iordănescu a fost un mare filosof când nu a mai rămas la echipa națională, un înțelept.

‘Bă, eu am stors tot din echipa asta’. Până la urmă, ăștia sunt jucătorii, ăsta e grupul pe care-l avem. Noi suntem în lumea a treia, suntem departe. Că i-am bătut pe ucraineni, că ne-am calificat cu Elveția și ne-a dat aripi. Dacă mai jucăm de 10 ori cu Elveția pierdem”, a concluzionat Giovanni Becali în direct.