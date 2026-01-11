Sport

Au apărut imaginile groazei. Uciși cu sânge rece chiar pe terenul de fotbal! Secvențele au un puternic impact emoțional

Incident violent în timpul unui meci de fotbal, în Ecuador. Trei persoane au fost omorâte în urma unei reglări de conturi între clanuri mafiote. Cine sunt victimele.
Alexa Serdan
11.01.2026 | 17:49
Au aparut imaginile groazei Ucisi cu sange rece chiar pe terenul de fotbal Secventele au un puternic impact emotional
ULTIMA ORĂ
Incident violent pe terenul de fotbal. Sursa foto: Twitter. Colaj: Fanatik
Ecuador se confruntă cu un val de violență și o criminalitate crescută. Săptămâna aceasta trei oameni au fost uciși pe un teren de fotbal, imaginile fiind surprinse de camerele de înregistrare aflate în zona respectivă.

Trei persoane au fost omorâte în timpul unui meci de fotbal

Un incident sângeros s-a produs în urmă cu câteva zile în Ecuador. Evenimentul nefericit a avut loc într-un cartier de lux de pe insula Mocoli, chiar în timpul unui meci de fotbal. Partida se disputa pe un teren sintetic când a fost întreruptă.

Mai mulți bărbați înarmați au dat iama în spațiul unde cele două echipe jucau. Primele informații arată că atacatorii purtau uniforme asemănătoare poliției sau militare. Au venit la clubul privat cu mai multe vehicule.

Au pătruns pe teren după ce au lovit paznicii și au acționat în numai câteva minute. Jucătorii de fotbal au ridicat mâinile sus și s-au culcat la pământ imediat ce atacatorii și-au făcut simțită prezența, înarmați cu puști și pistoale.

Presa locală a declarat că aceștia au omorât trei fotbaliști, sub privirile cetățenilor de pe stadion care au privit șocați. După ce au ucis cu sânge rece au fugit, oamenii începând să țipe disperați la auzul focurilor de armă.

În tot acest timp gardierii au încercat să controleze situația. Zeci de echipaje de poliție au ajuns la fața locului după ora 22:00. Anchetatorii din Ecuador, unde a fost ucisă și o judecătoare în urmă cu câteva luni, au adunat probe și au deschis o anchetă, care se află în desfășurare.

Mesajul transmis de Ministrul de Interne

Ministrul de Interne, John Reimberg, a declarat că incidentul violent din Ecuador a avut loc între membrii unei grupări criminale. Se pare că este vorba de un conflict mai vechi între clanurile mafiote.  Potrivit eluniverso.com, una dintre victime e liderul uneia dintre grupări.

Mai exact, este vorba de O. Stalin, supranumit El Marino. Acesta este presupusul lider al grupării criminale Los Lagartos. Mai mult decât atât, banda Los Lobos era urmărită de oamenii legii de foarte mulți ani.

De asemenea, anchetatorii au dezvăluit că toate cele trei persoane ucise aveau antecedente penale. Printre faptele pentru care au fost anchetate în trecut se numără: trafic internațional de droguri, omor și jaf.

„Incidentul implică o trădare în interiorul unei structuri criminale, în urma căreia s-a produs o răzbunare, iar trei oameni implicați în această structură au fost uciși. Liderul grupării luase legătura cu Los Lobos.

Acest lucru a dus evident la o trădare a grupului, ceea ce, evident, a dus la o reglare de conturi”, a dezvăluit Ministrul de Interne, John Reimberg, mai arată sursa menționată mai devreme.

Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
