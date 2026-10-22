Trei ore de discuții au decis soarta lui Cristiano Bergodi la U Cluj: „Trebuie să spui lucrurile direct!”

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care a stârnit și mai multă tensiune la club. Înainte de deplasarea cu Corvinul, Cristiano Bergodi a susținut o conferință de presă în care a dezvăluit că a discutat timp de 3 ore cu conducerea „Șepcilor Roșii”. Italianul a transmis că nu părăsește, momentan, echipa.

Cristiano Bergodi continuă la U Cluj

Remiza cu FC Argeș, echipă modestă în actuala stagiune de SuperLiga, l-a făcut pe Cristiano Bergodi să nu se prezinte la reacțiile de după meci. Acum, înainte de duelul cu Corvinul din cadrul etapei a 13-a, antrenorul a lămurit situația postului său la echipă. Așa cum FANATIK anunțase în exclusivitate încă de marți, 20 octombrie, . Italianul a spus la conferința de presă premergătoare jocului cu formația hunedoreană că a discutat personal, timp de 3 ore, cu conducerea „Șepcilor Roșii” și le-a transmis superiorilor săi că vrea să își continue proiectul de a duce echipa în play-off.

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„Da, privind tensiunea de după meciul cu FC Argeş, am fost eu cel care a mers la preşedintele Radu Constantea şi am vorbit cu el pentru că am vrut să lămuresc situaţia. Am o relaţie bună şi cu el directorul nostru sportiv şi cu preşedintele clubului. Eu sunt antrenorul lui ‘U’ Cluj, îmi place aici şi vreau să fac performanţă, i-am dat preşedintelui toată asigurarea mea că vreau să conduc echipa până în play-off cel puţin, pentru că acum am confirmat din nou că obiectivul este cel puţin play-off-ul, este normal.

Şi i-am dat asigurarea preşedintelui că eu vreau să ajung în play-off cu ‘U’ Cluj. Dar lucrurile rămân între mine şi preşedinte, era normal ca eu să merg şi să-i spun direct unele lucruri preşedintelui, care este o persoană cu care am o relaţie bună. În România trebuie să spui lucrurile direct. Am stat trei ore cu el şi am discutat aşa deschis, ceea ce eu gândesc despre echipă şi despre club. El mi-a răspuns. Ne-am înţeles”, au fost cuvintele lui Cristiano Bergodi, la conferința de presă .

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Victoria, singurul obiectiv al lui Cristiano Bergodi la meciul Corvinul – U Cluj

U Cluj a revenit după pauza competițională cu o victorie, după ce și-a câștigat restanța din etapa 4 cu 3-1 în fața rivalei CFR Cluj. A urmat apoi un eșec la limită, acasă, cu Rapid, scor 3-4, după o partidă extrem de spectaculoasă între cele două. Cel mai recent rezultat, 2-2 cu FC Argeș, i-a adus pe ardeleni la 22 de puncte, pe locul 5. Cristiano Bergodi nu concepe un alt rezultat decât victoria contra Corvinului: „Este un meci dificil şi trebuie să mergem acolo să câştigăm cele trei puncte!”, a mai spus italianul la conferință.

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