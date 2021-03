Trei pacienți Covid-19 au murit într-o secție ATI după un incendiu. Tragedia, raportată în Bangladesh

Tragedie în Capitala Bangladeshului. Trei pacienți infectați cu Covid-19, aflați în saloanele ATI ale unui important spital, au murit în urma unui incendiu produs miercuri, la Dhaka.

Potrivit oficialilor, un număr de 14 pacienți se aflau în unitate când un dispozitiv cu oxigen de înaltă presiune a explodat în jurul orei 8:00, ora locală din statul asiatic.

Dintre aceștia, 3 nu au mai putut fi salvați. Pacienții scoși în viață din zona de terapie intensiva au fost transferați la o altă unitate ATI din oraș.

Potrivit presei locale din Bangladesh, pacienții care au murit au fost deja identificați, fiind vorba de trei bărbați de 63, 48 și 68 de ani.

Zia Rahman, oficialul serviciului de pompieri și al apărării civile din țară a anunțat că incendiul a izbucnit la instalația ATI din zona ​​Covid-19 de la etajul trei al clădirii Dhaka Medical College (DMCH), în jurul orei 8:00, scrie publicația Dhaka Tribune.

”După ce am fost informați, 5 unități de stingere a incendiilor s-au deplasat la fața locului și au stins focul imediat. Incendiul a provocat un fum dens în interiorul clădirii.

A trebuit să spargem geamurile pentru ca fumul să iasă afară și pentru a salva pacienții. În afara celor 3 decedați, ceilalți pacienți de la terapie intensivă au fost evacuați în siguranță”, a spus Rahman.

Managerul Spitalului DMCH, Nazmul Haque, a anunțat că toți pacienții din ATI erau în stare critică, pe suportul ventilatorului. La scurt timp după izbucnirea incendiului, aceștia au fost rapid evacuați la unitatea de terapie intensivă.

Aftermath of a #fire at the intensive care unit (#ICU) of Dhaka Medical College and #Hospital in #Dhaka, #Bangladesh, 17 March 2021. At least three #COVID19 patients have been reported dead. 📷 epa / Monirul Alam#epaphotos #visualizingtheworld pic.twitter.com/pKF8VBQiOU

— european pressphoto agency (@epaphotos) March 17, 2021