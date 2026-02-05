Trei pentru Manchester City: antrenorii care sunt doriți în locul lui Pep Guardiola

ADVERTISEMENT

pare din ce în ce mai neclar, mai ales că este aproape să fie la al doilea sezon consecutiv în care nu câștigă campionatul, iar asta produce o nemulțumire între conducătorii echipei.

Pep Guardiola e decis să plece de la Manchester City

scrie de mai mult timp de faptul că Pep Guardiola nu va mai continua pe banca lui Manchester City și din vară, iar cu cât se apropie mai mult finalul sezonului, cu atât știrile se înmulțesc pe această temă. Tehnicianul iberic a ținut să dezmintă orice fel de intenție de a pleca de pe banca „cetățenilor”, dar se pare că o despărțire de comun acord este foarte posibilă.



„Nu se pune problema să plec de la Manchester City înainte de a-mi termina contractul. Iubesc clubul, am făcut o treabă foarte bună alături de toată lumea și doresc să-mi duc la capăt înțelegerea actuală. În fotbal nu știi niciodată ce se poate întâmpla, da, este adevărat, dar nu aș vrea să dau curs acestor speculații”, a declarat recent Pep Guardiola.

Cei 3 antrenori pe care Manchester City îi are pe listă pentru a-l înlocui pe Guardiola

Interesant este că pentru echipa engleză există deja și o listă cu posibili antrenori care să vină să preia banca tehnică. Doi dintre tehnicienii care sunt văzuți drept candidați sunt fără angajament, asta după ce au început sezonul cu niște proiecte solide, ce păreau a fi de viitor, însă între timp au fost demiși.



Enzo Maresca, ultima dată la Chelsea, este primul pe listă, asta pentru că italianul a mai fost în curtea cetățenilor când era la început de carieră de antrenor și știe foarte bine pretențiile și modul de lucru care există pe Etihad.



Xabi Alonso și Cesc Fabregas, spaniolii ce ar putea să continue tradiția la Manchester City

Lista este completată de Xabi Alonso, ex-Real Madrid, un tehnician care ar mai fi și pe lista lui Liverpool. Numele cel mai surprinzător este cel al lui Cesc Fabregas, care este la Como, formație care a impresionat prin stilul de joc din acest sezon de Serie A.

Fostul mijlocaș cunoaște campionatul englez, unde a fost jucător la Arsenal și Chelsea, iar ideile sale inovative sunt considerate potrivite pentru a schimba aerul la Manchester City, echipă ce pare de multe ori stoarsă de idei după atâția ani cu Pep Guardiola.