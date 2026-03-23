Trei portari, zero selecții! De când n-a mai avut România doar goal-keeperi debutanți la un meci al echipei naționale

Turcia – România, programat pe 26 martie, la Istanbul, aduce naționala României într-o situație neprevăzută. La cel mai important meci al anului, Mircea Lucescu este nevoit să se bazeze pe trei portari care nu au nicio selecție la națională.

Mircea Lucescu l-a chemat pe Laurențiu Popescu, de la Universitatea Craiova

Accidentarea lui Ionuț Radu, de la Celta Vigo, îl pune în dificultate pe selecționer. Nu va putea conta pe unul dintre cei mai în formă tricolori, . Este a doua mutare făcută pe Lucescu la nivelul portarilor, după ce a fost nevoit să renunțe la Mihai Popa și

România se află acum în situația ingrată de a avea trei portari în lot, toți debutanți. Aioani (Rapid) și Căbuz (FC Argeș) au meciuri la naționala de tineret, fiind prezenți și la turnee finale. Popescu a prins doar partide la România U 16 și România U18.

Din 2022, România n-a mai avut trei debutanți între buturi

Ultima dată când tricolorii au avut în lot trei portari fără nicio selecție a fost în 2022. S-a întâmplat în luna noiembrie, la amicalele cu Moldova și Slovenia. Edi Iordănescu i-a chemat atunci pe Horațiu Moldovan (Rapid), Ștefan Târnovanu (FCSB) și Mihai Popa (FC Voluntari).

Târnovanu a apărat la Chișinău, scor 5-0 pentru România, iar Moldovan la Cluj, scor 2-1 pentru Slovenia. Ambii era jucători care mai fuseseră convocați la națională, dar nu primiseră minute, deoarece poarta era asigurată atunci de Florin Niță și Ionuț Radu.

Popescu era în vacanță la Milano

Laurențiu Popescu se afla alături de iubita sa, pentru câteva zile, la Milano, însă acum va veni de urgență în cantonamentul României de la Mogoșoaia. El a reușit să devină titular la Craiova abia în a doua parte a sezonului, în prima fiind rezerva lui Isenko. Popescu are doar 12 meciuri apărate în acest sezon, față de 32, câte are ucraineanul.

Otto Hindrich, de la Legia Varșovia, și Ștefan Târnovanu, de la FCSB, au mai fost opțiuni ale selecționerului, dar în cele din urmă a fost ales Laurențiu Popescu. El a mai fost convocat la națională, dar nu a jucat niciun minut, fiind pe bancă la două meciuri din Liga Națiunilor, în 2024.

Lotul României pentru meciul cu Turcia

PORTARI

Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Cătălin CĂBUZ (FC Argeș, 0/0), Laurențiu POPESCU (U Craiova, 0/0)

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI

Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);

ATACANȚI

Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).