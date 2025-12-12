Sport

Trei români merg mai departe în Conference League. Echipele lor și-au asigurat prezența în fazele eliminatorii

Cu două etape înainte de finalul meciurilor din grupa Conference League, opt echipe sunt sigure că vor merge mai departe în cea de-a treia competiție europeană
Catalin Oprea
12.12.2025 | 08:45
Trei romani merg mai departe in Conference League Echipele lor siau asigurat prezenta in fazele eliminatorii
ANALIZĂ FANATIK
Ratiu, Razvan Marin si Racovitan merg mai departe in Conference League FOTO colaj fanatik
Universitatea Craiova speră să prindă un loc dincolo de grupele Conference League. Oltenii au acumulat șapte puncte, după cinci meciuri și își pot îmbunătăți situația din clasament, acolo unde momentan sunt pe locul 19.

Răzvan Marin, Racovițan și Rațiu merg mai departe

Strasbourg este singura foarmație care și-a asigurat locul în optimile de finală ale UEFA Conference League. Alte șapte echipe și-au asigurat un loc în optimile de finală sau în play-off-urile fazei eliminatorii după etapa a 5-a.

AEK Atena (Grecia), Mainz (Germania), Raków (Polonia), Rayo Vallecano (Spania), Samsunspor (Turcia), Sahtior (Ucraina) și Sparta Praga (Cehia) vor merge mai departe, fie direct în optimi, fie în play-offul de calificare în optimi.

Implicit, trei fotbaliști români de națională vor merge mai departe în competiției. Răzvan Marin, de la AEK Atena, Bogdan Racovițan, de la Racow și Andrei Rațiu, de la Rayo Vallecano sunt cei în cauză. Toți au jucat aseară pentru echipele lor.

Racow și Strasbourg sunt neînvinse

Echipa lui Racovițan este neînvinsă în competiție, având trei victorii și două egaluri. Polonezii și francezii de la Strasbourg formează singurele echipe care nu au cunoscut înfrângerea în această ediție a competiției.

La polul opus se află echipa austriacă Rapid Viena. Aceasta are cinci înfrângeri și e cea mai slabă formație din întrecere. Alături de ea, este deja eliminată și Legia Varșovia, fosta echipă a lui Edi Iordănescu.

Indiferent de ceea ce vor face în ultima etapă, sunt eliminate și Dinamo Kiev, Hacken (echipa care a învins CFR Cluj cu 7-2), Slovan Bratislava, Aberdeen, Shelbourne, Hamrun Spartans și Shamrock Rovers.

Craiova poate merge se poate califica și cu un eșec

Spre deosebire de Europa League, unde ultimele meciuri se joacă în ianuarie 2026, Conference League își încheia faza grupei pe 18 decembrie. Când Universitatea Craiova joacă în deplasare la AEK Atena. Teoretic, oltenii pot merge mai departe și cu o înfrângere, dar depinde de alte rezultate.

Primele opt echipe din faza grupelor se califică direct în optimile de finală. Echipele clasate între locul 9 și 24 vor disputa play-off-urile fazei eliminatorii, iar câștigătoarele se vor califica în optimile de finală.

Datele meciurilor din Conference League

Play-off-urile fazei eliminatorii: 19 și 26 februarie 2026

Optimi de finală: 12 și 19 martie 2026

Sferturi de finală: 9 și 16 aprilie 2026

Semifinale: 30 aprilie și 7 mai 2026

Finala: 27 mai 2026 (Leipzig)

conference league clasament racovitan ratiu razvan marin calificati

 

