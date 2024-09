„Trei săgeți mortale. Hackerii care au virusat tot sistemul adversarului”. Stoichiță, dat pe spate de tripleta tricoloră

Mihai Stoichiță a rămas impresionat de forța ofensivă a „tricolorilor” după Kosovo – România, scor 0-3. Hackerii Valentin Mihăilă, Denis Drăguș și Dennis Man au virusat sistemul adversarului în deplasarea de la Priștina.

Valentin Mihăilă, Dennis Man și Denis Drăguș au turat motoarele la viteză maximă sub comanda lui Mircea Lucescu l-au dat pe spate și pe Mihai Stoichiță, care i-a comparat cu niște hackeri.

Șeful FRF a spus că cei trei internaționali români l-au transformat pe fundașul Amir Rrahmani de la Napoli într-un jucător normal în partida de la Priștina. Mihai Stoichiță a spus care sunt principalele calitățile ale fotbaliștilor.

„Ce să zici de Man, Mihăilă și Drăguș, care sunt trei săgeți mortale. S-a văzut foarte bine această verticalizare către acești trei jucători, după o posesie destul de bună. Una dintre principalele lor calități este viteza și agresivitatea în faza de atac, nu mai vorbesc de tehnică.

Poate fazele pe care le-am jucat direct pe acești trei jucători au fost periculoase. Ei erau ridicoli de multe ori în duelul ăsta unu contra unu. Nu am avut numai trei situații de gol, să zici că am avut trei șuturi și am dat trei goluri.

Rrahmani de la Napoli nu este un fundaș normal, este un fundaș foarte bun, dar care a fost trecut la normalizare prin programul Drăguș, Man, Mihăilă. Au fost cei trei hackerii care au virusat tot sistemul adversarului”, a spus Mihai Stoichiță.

Cel mai bun „tricolor” din Kosovo – România 0-3: „Nu e Man”

după Kosovo – România, scor 0-3. „Briliantul” l-a declarat pe Valentin Mihăilă cel mai bun om al meciului de la Priștina, nu pe Dennis Man.

„Și Drăguș mi-a plăcut ca să vorbesc de atac, dar omul meciului a fost Mihăilă. Nu Man, Mihăilă. Mihăilă a avut mai multă consistență în joc. A jucat și a fost în majoritatea fazelor periculoase ale României.

A lovit bara de două ori, cred că merita cu prisosință golul aseară. Era o încoronare a prestației foarte bune pe care a avut-o. Man este în formă, s-a văzut la primul gol, când a făcut o acțiune de toată frumusețea și a înscris.

Este în formă, dar aseară mi-a plăcut mult Mihăilă. Păcat că nu a dat gol, dar fazele pe care le-a făcut cu Dennis Man au fost extraordinare. Se vede că se cunosc”, a declarat Adi Mutu la FANATIK SUPERLIGA.