Trei scenarii pentru titlu! Ce se întâmplă cu Universitatea Craiova în funcție de rezultatul meciului cu FC Argeș: „Știm că va fi greu!“

CE TREBUIE SĂ ȘTII Cum se schimbă lupta la titlu în funcție de rezultatul meciului FC Argeș – Universitatea Craiova

ADVERTISEMENT

Nu toate meciurile mari sunt derby-uri. Unele vin în deplasări incomode, împotriva unor adversari care nu au presiunea rezultatului, dar pot încurca decisiv calculele. Pentru Universitatea Craiova, duelul cu FC Argeș este exact un astfel de moment: un meci care nu aduce titlul matematic, dar care poate dicta cum va arăta finalul de sezon.

Un succes la Pitești ar schimba complet ecuația pentru Craiova. Oltenii nu doar că și-ar consolida poziția, dar și-ar creea și acel avantaj esențial într-un final de campionat: libertatea de a mai face un pas greșit. Practic, , inclusiv în meciurile dificile care urmează, acolo unde presiunea poate cântări decisiv. Programul ultimelor cinci etape din play-off nu este unul lipsit de capcane. În astfel de momente, fiecare deplasare devine complicată, iar jocurile cu echipe aflate în luptă pentru obiective proprii pot răsturna orice calcul. De aceea, diferența dintre a avea „plasă de siguranță” și a juca la limită este uriașă.

ADVERTISEMENT

Un rezultat de egalitate păstrează Universitatea Craiova în fruntea clasamentului și în calculele pentru marele obiectiv, însă schimbă radical modul în care va fi gestionat finalul de sezon. Marja de eroare se reduce considerabil, iar fiecare etapă capătă o încărcătură mult mai mare, mai ales că în calea oltenilor vor ieși echipe puternice pracum Dinamo, CFR, U Cluj și Rapid.

Chiar și în cazul unui eșec, Universitatea Craiova ar putea rămâne pe primul loc, însă contextul devine mult mai fragil. Oltenii ar fi la egalitate de puncte cu Universitatea Cluj și la doar două lungimi în fața lui CFR Cluj, iar orice pas greșit ulterior nu ar mai fi „acoperit” de un avantaj confortabil. Practic, nu ar mai conta doar rezultatele proprii, ci și modul în care contracandidatele reușesc să țină ritmul.

ADVERTISEMENT

Defensiva lui FC Argeș, principala bătaie de cap a lui Filipe Coelho

Dacă la prima vedere duelul pare accesibil pentru Universitatea, realitatea ultimelor confruntări directe arată un scenariu mult mai complicat pentru olteni. FC Argeș este una dintre echipele care au reușit să-i pună probleme serioase în momente importante, iar victoria obținută în tur, chiar în Bănie (n.r. 0-1), rămâne un semnal de alarmă clar.

ADVERTISEMENT

Nu este vorba doar despre un rezultat izolat, ci despre profilul unei echipe greu de citit și, mai ales, greu de desfăcut. Argeșul se remarcă printr-o organizare defensivă solidă, fiind printre formațiile cu cele mai multe meciuri fără gol primit (17), dar în același timp este extrem de eficientă pe contraatac, acolo unde a produs cele mai multe goluri din campionat pe acest tip de fază. Această combinație creează un paradox periculos pentru Craiova. O echipă care controlează jocul și domină posesia poate deveni vulnerabilă exact în momentele în care forțează deschiderea scorului.

ADVERTISEMENT

În plus, tiparul meciurilor jucate de FC Argeș pe teren propriu indică partide închise, cu puține goluri și un ritm fragmentat, exact genul de scenariu care poate scoate din ritm o echipă obligată să câștige. : „Argeșul este o echipă care are, mai mereu, același stil de joc. Se apără bine, cu un nivel ridicat de agresivitate. Au jucători care la cornere pot dezechilibra jocul. Sunt foarte pricepuți la fazele fixe, lovituri libere, aruncări de la margine. Va fi și un stadion dificil. Dacă verificăm ultimul lor meci acolo, au pierdut în 90+3. Până și în Cupă, în 90 de minute, scorul a fost egal”.

17 meciuri fără gol primit are FC Argeș în acest sezon

are FC Argeș în acest sezon 1.15 goluri marcate pe meci are FC Argeș

pe meci are FC Argeș 0.88 goluri primite pe meci are FC Argeș, fiind una dintre cele mai bune medii defensive din SuperLiga

are FC Argeș, fiind una dintre cele mai bune medii defensive din SuperLiga 1.6–1.7 goluri pe meci este media ofensivă a Universității Craiova

Cine arbitrează FC Argeș – Universitatea Craiova

FANATIK a aflat faptul că Rareș Vidican va conduce partida de la Mioveni. Duelul se anunță a fi unul spectaculos, în contextul în care U Cluj a pierdut în fața lui CFR Cluj și astfel că Universitatea Craiova se poate desprinde în fruntea clasamentului. În orice caz, oltenii vor ocupa prima poziție la finalul acestei runde.

ADVERTISEMENT

Revenind la arbitrii, Rareș Vidican va fi ajutat de către Radu Ghinguleac și de către Alexandru Cerei. Rezerva pentru acest duel este Ionuț Coza, ca în camera VAR să se afle Sorin Costreie și Valentin Porumbel. Cu siguranță partida dintre FC Argeș și Universitatea Craiova se va ridica la nivelul așteptărilor.