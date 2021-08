Trei supraviețuitori la olteni de la ultimul Rapid – Craiova. Doi au plecat și s-au întors la CSU

FANATIK vă prezintă echipele de la ultimul sezon în care Rapid și Craiova s-au întâlnit, dar și supraviețuitorii de la formația oltenilor.

Unul dintre cei trei supraviețuitori este Alexandru Mateiu, fotbalist care va rata duelul cu giuleștenii după accidentarea horror suferită în meciul cu Gaz Metan Mediaș, scor 1-0. Acesta chiar reușea să înscrie în ultimul meci direct dintre cele două formații, partidă jucată chiar în „Giulești”.

Trei supraviețuitori la olteni de la ultimul Rapid – Craiova

de liderul CFR Cluj, iar trupa lui Mihai Iosif nu a primit niciun gol în primele șase etape din Liga 1, ceea ce face duelul cu Craiova de sâmbătă, 28 iunie, cu atât mai interesant.

Ultimul sezon în care cele două formații se întâlneau era 2014-2015, atunci oltenii câștigau atât meciul tur, cât și cel retur, iar în lotul lor se aflau trei jucători care încă .

Este vorba despre Andrei Ivan, Bogdan Vătăjelu și Alexandru Mateiu. Chiar la ultimul meci direct dintre cele două și Cristi Săpunaru se afla în lotul Rapidului, însă nu era introdus de Cristiano Bergodi, antrenorul de atunci al giuleștenilor, niciun minut pe teren.

Virgil Drăghia, portarul de rezervă al „alb-vișiniilor” în prezent, a fost tot rezervă la ambele dueluri dintre Craiova și Rapid. Și Nicușor Bancu făcea parte din lotul oltenilor, însă nu a fost nici măcar rezervă în cele două confruntări.

Ultimul sezon în care Rapid s-a duelat cu Craiova:

24.11.2014 – Craiova-Rapid 2-0 (P. Brandan 43, T. Bawab 90+3)

Craiova : Bălgrădean – Vătăjelu, Frăsinescu, Acka, Târnăcop – Mateiu, Brandan – Ivan, Bawab, Băluță – Ferfelea. Rezerve : Straton, Cârstea, Herghelegiu, Izvoranu, Pleșan, Varga, Velcovici. Antrenor : Emil Săndoi

Rapid : Bornescu – Coman, Iacob, Lung, Mendy – Negru, E. Dică – Martin, Pancu, L. Buș – Roșu. Rezerve : Călin, Ciolacu, Drăghia, Miguel, Savin, Stoica, Țînc. Antrenor : Marian Rada

17.05.2015 – Rapid-Craiova 1-2 (D. Niculae 23 / A. Mateiu 72, N. Rocha)

Rapid : Buchta – Oriol, Cmovs, Sapina, Josl – Garai, Gecov – Oriol, Miguel, Kikas – Niculae. Rezerve : Alves, Bornescu, Drăghia, Coimbra, Dan, Pancu, Săpunaru, Vasile. Antrenor : Cristiano Bergodi

Craiova : Bălgrădean – Dumitraș, Acka, Frăsinescu, Vătăjelu – Băluță, Madson, Mateiu, Târnăcop – Rocha, Bawab. Rezerve : Straton, Achim, Briceag, Cârstea, Curelea, Herghelegiu, Kay. Antrenor : Emil Săndoi

Vătăjelu și Ivan, plecați și reveniți la Craiova

Bogdan Vătăjelu și Andrei Ivan au revenit la norocul și în străinătate. Andrei Ivan era cedat în 2017 de Craiova la Krasnodar, unde nu a reușit să se impună, jucând doar 9 meciuri, ulterior fiind împrumutat în Austria, la Rapid Viena.

Pentru Rapid Viena, Andrei Ivan a înscris trei goluri în 40 de meciuri, iar din 2019 a revenit la Craiova, formația care l-a lansat în fotbalul mare.

De cealaltă parte, Bogdan Vătăjelu prindea un transfer în Cehia, la Sparta Praga, unde a evoluat între 2017 și 2019, după care a fost împrumutat o scurtă perioadă la Jablonec. La fel ca Andrei Ivan, Bogdan Vătăjelu a revenit la Craiova în 2019.

și unul dintre oamenii esențiali la mijlocul terenului pentru olteni. Din păcate, chiar la ultimul meci al echipei sale, Mateiu a fost lovit dur cu cotul în față de Diogo Izata, mijlocașul lui Gaz Metan Mediaș, având nevoie de o intervenție chirurgicală.

Laurențiu Reghecampf, antrenorul Craiovei, a vorbit despre starea de sănătate a lui Mateiu, dar și despre șansele ca el să joace împotriva Rapidului: „Păcat pentru Mateiu, din câte am înţeles are doi dinti fracturaţi. Probabil ne va lipsi la următoarea partidă, nu ştiu dacă are timp să se refacă.

Mă bucură reintrarea lui Koljic, sper să continue pe acelaşi drum şi să intre repede în forma lui cea mai bună.

Bancu are doi dinţi sparti si poartă o proteză. Ar trebui sa aibă mai multă grijă pentru că sunt profesionişti şi din asta trăiesc. Este o pierdere pentru noi şi mai ales pentru Mateiu, pentru că va trebui să îşi implanteze doi dinţi şi să facă o operaţie foarte complicată”.