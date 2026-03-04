„Trei titluri sunt prea puține pentru un club ca Rapid”. Mircea Geoană pune presiune înainte de play-off. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Emisiunea FANATIK RAPID a debutat în forță. Robert Niță l-a avut invitat pe Mircea Geoană, mare fan al celor de la Rapid și influent om politic în România în ultimii 25 de ani. Acesta din urmă a vorbit despre lupta ce urmează pentru giuleșteni în play-off.

Verdict fără echivoc: ce spune Mircea Geoană despre absența FCSB din play-off

Mircea Geoană spune că pentru Rapid e nevoie de mai multe titluri, iar acest sezon ar putea să fie unul cu un final fericit pentru giuleșteni.

„Nici nu vreau să mă mai gândesc. Cred că va fi extrem de greu, echipele sunt foarte apropiate valoric. Realist vorbind calificarea în cupele europene e un obiectiv realist. Dacă se întâmplă să fie un pic de șansă poți să te gândești la mai mult. Trei titluri sunt prea puține. E o surpriză că FCSB nu e în play-off. Probabil că ciclul s-a apropiat de sfârșit. Când ești în interiorul fenomenului nu-ți dai seama. Crezi că lucrurile pot să meargă la fel ca înainte, nu cred că Gigi Becali e un om sentimental.

Eu cred că s-a consumat efectiv o perioadă în care tipul ăsta de operare, tipul de jucători, absența unui antrenor autentic, au mers până într-un anumit punct. Sunt convins că se vor reinventa relativ repede. Nu e plăcut, probabil că e umilință, dar e salutată de suporterii rivalelor. Cred că revin în forță la anul și o să fie motivați, cu dorință de revanșă”, a spus Mircea Geoană la FANATIK RAPID.

Rapid București a câștigat titlul de de 3 ori în istoria sa oficială (1967, 1999, 2003). „Vișinii” au terminat de 14 ori pe locul secund (vicecampioană) și au câștigat 13 Cupe ale României.

Cum vede Mircea Geoană lupta pentru titlu din SuperLiga. Ce spune de șansele celor de la Rapid

Ultima etapă din sezonul regulat al le va aduce față în față pe Rapid și Universitatea Craiova, meci de care depinde și lupta pentru titlu, spune Mircea Geoană.

„Dacă la meciul cu Craiova, de duminica viitoare, dincolo de scorul în sine, exprimarea echipei o să fie bună. Dacă se autodepășesc, publicul înțelege momentele grele și îi susține. Cred că și obiectivul de a merge în cupele europene este unul realist, dar și acolo să fim atenți pentru că și U Cluj, și CFR Cluj, sunt echipe foarte bune. Eu m-aș bucura dacă nu câștigă Rapid să câștige un outsider. Toate au o șansă dar cred că Craiova e un pic în față”, a concluzionat Mircea Geoană.