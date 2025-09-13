Life

Trei zodii cărora Dumnezeu le pune mâna-n cap de pe 14 septembrie, după ora 14. Li se întoarce norocul înzecit, vin vești fabuloase și reușite mari pentru ele

Se întâmplă ceva magic în viața a trei zodii de pe 14 septembrie după ora 14. Acești nativi se bucură de noroc, dar și de alte surprize.
Valentina Vladoi
13.09.2025 | 23:59
Trei zodii carora Dumnezeu le pune manan cap de pe 14 septembrie dupa ora 14 Li se intoarce norocul inzecit vin vesti fabuloase si reusite mari pentru ele
Ce zodii primesc noroc din plin după 14 septembrie. Sursă foto: Pinterest

Vine o perioadă fabuloasă pentru aceste zodii de pe 14 septembrie, după ora 14. Norocul le surâde acestor nativi, iar veștile bune se țin în lanț. E bine să profite din plin de ceea ce li se oferă, pentru că schimbări importante se întrevăd la orizont.

ADVERTISEMENT

Ce zodii primesc noroc din plin după 14 septembrie

Rac

În a doua parte a lunii septembrie ai șansa să strălucești din mai multe puncte de vedere. O să primești vești bune și de asemenea ai șansa să rezolvi niște probleme importante pe care le-ai tot amânat și care te-au tot măcinat în ultima perioadă.

De asemenea, uși importante sunt pe cale să se deschidă pe plan profesional pentru tine. Fii atent la ce propuneri primești, pentru că unele dintre ele pot fi unice. Astfel, lasă temerile deoparte și mergi înainte.

ADVERTISEMENT

Un sfat din partea astrelor este să ții unele realizări doar pentru tine. Sunt persoane care nu vor să te vadă reușind și te pot trage în jos prin diferite metode. Cel mai bine e să te bucuri tu de ceea ce ai, iar restul să își vadă de treaba lor.

Bani pentru Fecioare, schimbări pentru Săgetători

Fecioară

Te numeri și tu printre cele trei zodii care se bucură de noroc după 14 septembrie. În acest weekend poți câștiga bani la un joc de noroc, ori poate chiar să primești o moștenire sau o sumă importantă dintr-o direcție neașteptată.

ADVERTISEMENT
Avertismentul văduvei lui Charlie Kirk: „Nu aveţi idee ce aţi dezlănţuit”
Digi24.ro
Avertismentul văduvei lui Charlie Kirk: „Nu aveţi idee ce aţi dezlănţuit”

Banii vin la tine fix când aveai nevoie de ei, astfel că bucură-te atât cât poți. Totodată, dacă simțeai nevoia de o schimbare, fie pe plan personal, fie profesional, acum e momentul să o faci. Astrele sunt alături de tine și nimic nu poate merge prost.

ADVERTISEMENT
Are o avere de 250 de milioane de euro și 5 copii, dar...
Digisport.ro
Are o avere de 250 de milioane de euro și 5 copii, dar a decis să nu le lase nimic! ”Sunt banii mei, doar ai mei!”

O să găsești în sfârșit echilibrul pe care îl căutai de multă vreme. Astfel, te poți bucura de liniște și de asemenea, o să înveți să te apreciezi mai mult. Luna septembrie te poate ajuta să renaști, deci poate fi cea mai bună perioadă din an pentru tine.

Săgetător

Se întoarce norocul pentru tine în sfârșit. Și tu te numeri printre cele trei zodii care bifează reușite după 14 septembrie. Dacă ai făcut bine, atunci o să primești bine. De asemenea, vei vedea că cei din jurul tău te vor aprecia la adevărata ta valoare.

ADVERTISEMENT

Vine o perioadă în care simți din plin libertatea și ești mai creativ ca oricând. Ai idei noi, iar lucrurile merg ca pe roate. Poți face bani mai mulți și de asemenea, te poți face remarcat nu doar pe plan profesional ci și în viața de zi cu zi.

Iar bonus, dacă ești singur, o persoană specială poate apărea în viața ta. Dacă ești într-o relație însă, lucrurile pot evolua rapid. Poți să primești o cerere în căsătorie ori cine știe, poate chiar familia ta o să se mărească. Astfel, se anunță o perioadă cu adevărat interesantă.

Care este mâncarea preferată a soției lui Cristiano Ronaldo. Georgina Rodríguez adoră un...
Fanatik
Care este mâncarea preferată a soției lui Cristiano Ronaldo. Georgina Rodríguez adoră un aliment mai neobișnuit, care nu se prepară deloc ușor 
Cum arată Maria, fiica lui Gică Popescu. Imagini rare cu fata fostului căpitan...
Fanatik
Cum arată Maria, fiica lui Gică Popescu. Imagini rare cu fata fostului căpitan al naționalei României
Țara unde Corina Caragea a ajuns în luna septembrie. Are o destinație de...
Fanatik
Țara unde Corina Caragea a ajuns în luna septembrie. Are o destinație de vacanță spectaculoasă, însă nu oricine își permite să vină aici
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
Parteneri
Probleme la echipa din SuperLiga! 'Înțepături' la adresa patronului: 'Defilăm cu ce avem'
iamsport.ro
Probleme la echipa din SuperLiga! 'Înțepături' la adresa patronului: 'Defilăm cu ce avem'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!