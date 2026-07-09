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Tremură pentru semifinale! Mai multe vedete de la Cupa Mondială pot rata meciurile decisive din SUA

Campionatul Mondial de Fotbal a ajuns în faza sferturilor de finală, care încep azi, cu partida Franța – Maroc, programată la Boston, de la ora 23.00 (ora României)
Catalin Oprea
09.07.2026 | 09:00
Tremura pentru semifinale Mai multe vedete de la Cupa Mondiala pot rata meciurile decisive din SUA
ANALIZĂ FANATIK
Hakimi, Bellingham și Olise ar putea rata semifinalele Cupei Mondiale FOTO X
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Cartonașul galben primit de Michael Olise în timpul meciului câștigat cu 1-0 de Franța, împotriva Paraguayului, în optimile de finală ale Cupei Mondiale din 2026, a fost menținut de FIFA. Francezii sperau la anularea lui, după episodul Folarin Balogun.

Olise a rămas cu cartonașul galben primit contra Paraguayului

“Situația cartonașului galben a rămas neschimbată. Am primit o notificare de la FIFA în această dimineață, rămâne valabil”, a declarat selecționerul Franței, Didier Deschamps,  în cadrul conferinței de presă premergătoare meciului cu Maroc, programat în această seară, de la ora 23.00, la Boston.

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A doua zi după meciul cu Paraguay, Federația franceză de fotbal a solicitat anularea cartonașului primit de Olise, argumentând că faultul pentru care fusese sancționat coordonatorul de joc al echipei a fost, de fapt, inexistent.

În minutele adiționale ale unui meci foarte tensionat, Olise (24 de ani, 22 de selecții) a fost sancționat de arbitrul uzbec Ilghiz Tantașev în urma unui conflict cu paraguayanul Matias Galarza, dar imaginile au arătat clar că el nu și-a atins adversarul.

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Francezul nu și-a atins adversarul

Jucătorul lui Bayern Munchen și-a dus degetul la buze, iar câteva clipe mai târziu, mijlocașul paraguayan s-a prăbușit pe teren, mimând o lovitură în față primită din partea francezului, fapt ce l-a determinat pe arbitru să-l avertizeze pe Olise.

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După respingerea apelului FFF, dacă Olise va primi un nou cartonaș galben în sfertul de finală de joi împotriva Marocului, va fi suspendat pentru o eventuală semifinală. Bradley Barcola și Manu Kone, care au fost de asemenea avertizați în meciul cu Paraguay, riscă aceeași suspendare dacă primesc un nou cartonaș galben în partida cu “Leii din Atlas”.

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20 de fotbaliști, în pericol de suspendare

De altfel, douăzeci de jucători ar putea rata semifinalele Cupei Mondiale dacă primesc un alt cartonaş galben în sferturile de finală. Printre aceştia se numără și Jude Bellingham, Ferran Torres, Granit Xhaka sau Achraf Hakimi.

Cele mai ”afectate” naţionale pot fi cele ale Angliei şi Marocului, ambele cu câte cinci jucători în pericol de suspendare. Urmează pe listă reprezentativele Franţei şi Elveţiei – cu câte trei jucători.

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Jucători pasibili de suspendare:

Anglia: Jude Bellingham, Declan Rice, Marc Guéhi, Nico O’Reilly, Jordan Henderson

Maroc: Achraf Hakimi, Issa Diop, Azzedine Ounahi, Redouane Halhal, Bilal El Khanouss

Elveţia: Granit Xhaka, Denis Zakaria, Miro Muheim

Franţa: Michael Olise, Bradley Barcola, Manu Koné

Argentina: Gonzalo Montiel

Belgia: Brandon Mechele

Norvegia: Antonio Nusa

Spania: Ferran Torres

 

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