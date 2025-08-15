Trenuri blocate pe drumul spre mare. Călătorii au așteptat și trei ore în gară

Trenuri blocate pe drumul spre mare, pe distanța Feteşti – Cernavodă. Potrivit CFR Călători, perturbările de circulație au fost cauzate de unele defecțiuni la infrastructura feroviară.

ADVERTISEMENT

Trenuri blocate și trei ore pe drumul spre mare

Compania Feroviară Română ( )a transmis că, în urma unor probleme la infrastructura feroviară între staţiile Fetești – Cernavodă, din noaptea de 15 august a.c. de călători care au înregistrat întârzieri cuprinse între 64 și 200 de minute.

De la momentul identificării problemelor, garniturile au funcționat cu tracțiune diesel, iar circulația în zonă se realizează în funcție de măsurile operative stabilite și dispuse de managerul infrastructurii feroviare – CFR SA. Acest deranjament a dus la întârzieri și/sau modificări și în programul de circulație a altor trenuri de călători.

ADVERTISEMENT

„Suntem blocați în gara Fetești. Toate trenurile spre Constanța sunt oprite și cei de la CFR nu știu cât va dura până ne tractează. Sunt două trenuri. Au transferat pasagerii din unul în celălalt. Acum așteptăm locomotiva diesel”, a transmis un pasager dintr-un tren blocat în zona Fetești.

Cum pot primi călătorii banii pe bilete înapoi

CFR a mai anunțat că reprezentanții companiei se află în permanență în legătură cu managerul infrastructurii feroviare pentru rezolvarea operativă a tuturor problemelor, astfel încât toate trenurile și călătorii să ajungă la destinație în siguranță.

ADVERTISEMENT

De asemenea, pasagerii care au bilete la trenurile afectate pot primi, la cerere, contravaloarea biletelor achiziționate şi neutilizate, fie pentru întreaga rută, fie pentru distanța neefectuată din ruta respectivă.

ADVERTISEMENT

Trafic blocat din cauza furtunilor

În urmă cu o lună, trenurile au fost puternice. Oficialii companiei au transmis atunci că au trimis echipe specializate pentru rezolvarea problemei. Între timp, circulația trenurilor a fost temporar întreruptă pe distanța Valea Albă – Balota – Șimian.

ADVERTISEMENT

„În acest context, mecanicul trenului 87015-026 (locomotivă izolată), aparținând unui operator feroviar privat (TRC), a semnalat prezența unor arbori doborâți în gabaritul căii ferate, în dreptul kilometrilor feroviari 347+400 și 346+300. Din motive de siguranță, începând cu ora 16:58, s-a procedat la scoaterea tensiunii din linia de contact pe distanța Șimian – Valea Albă , iar personalul de specialitate al Sucursalei Regionale de Căi Ferate Craiova a fost mobilizat pentru intervenție, fiind îndrumată drezina pantograf din Drobeta Turnu Severin pentru degajarea căii”, au transmis reprezentanții CFR în după-amiaza zilei de 27 iunie.