Tribunalul a decis: clubul din SuperLiga a intrat în insolvență! Comunicat de ultimă oră

Un club important din SuperLiga a intrat în insolvență după o decizie luată săptămâna trecută de instanță. Cum au comentat șefii grupării această hotărâre.
Bogdan Ciutacu, Traian Terzian
12.02.2026 | 14:26
După ce și-a diminuat considerabil șansele de a mai prinde play-off-ul SuperLigii, Oțelul se confruntă acum și cu o problemă juridică. Este vorba de deschiderea procesului de intrare în insolvență a clubului.

Clubul din SuperLiga, mesaj pentru suporteri după deschiderea procedurii de insolvență

Decizia instanței a creat un val de neliniște în rândul suporterilor gălățeni, însă conducerea clubului a ținut să precizeze că a achitat datoria pentru care s-a cerut intrarea în insolvență și va ataca hotărârea.

”SC Oțelul Galați informează suporterii, partenerii și opinia publică faptul că, printr-o hotărâre pronunțată la data de 04.02.2026, Tribunalul Galați a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenței în urma unei cereri formulate de un creditor.

Precizăm în mod ferm că obligația financiară care a stat la baza acestei cereri A FOST ACHITATĂ INTEGRAL DE CĂTRE CLUB. Considerăm că, în aceste condiții, deschiderea procedurii este nejustificată, motiv pentru care clubul va exercita căile legale de atac prevăzute de lege, în termenul procedural, în vederea remedierii acestei situații.

Conducerea clubului asigură suporterii, jucătorii, angajații și partenerii comerciali că activitatea sportivă și administrativă se desfășoară în condiții normale și că au fost luate toate măsurile necesare pentru ca parcursul competițional să nu fie afectat”, se arată într-un comunicat postat pe site-ul oficial al grupării gălățene.

Cum s-a ajuns la intrarea în insolvență

Hotărârea instanței a venit după o cerere depusă de fostul jucător al Oțelului Galați, Stiven Plaza. Conform golazo.ro, acesta mai avea de primit suma de 11.250 de euro (aproximativ 57.000 de lei). Interesant este faptul că datoria minimă în baza căreia se poate introduce cererea de intrare în insolvență este de 50.000 de lei.

Atacantul ecuadorian în vârstă de 26 de ani a fost legitimat la formația gălățeană în partea a doua a sezonului precedent, dar nu a prins decât 62 de minute în 3 meciuri. El este legitimat în prezent la Chindia Târgoviște, în Liga 2.

Ce urmează pentru Oțelul Galați

Decizia instanței este executorie, dar nu definitivă, astfel că gruparea gălățeană a avut un termen de 7 zile pentru a face apel. Un eventual recurs urmează să fie judecat la Curtea de Apel Galați.

Dacă Oțelul, care are șanse mici de a mai prinde play-off-ul, va avea câștig de cauză la apel, atunci întregul proces de intrare în insolvență va fi anulat. În caz contrar, situația s-a complica teribil, deoarece gălățenii nu ar mai avea suficient timp pentru a pune la punct plan de reorganizare.

Cum data limită la care pot fi depuse dosarele de licențiere pentru viitorul sezon al SuperLigii este 15 aprilie, este greu de crezut că Oțelul va putea să întocmească actele necesare pentru a putea fi prezent și în ediția viitoare a primei ligi.

