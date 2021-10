Lovitură pentru Gigi Becali! Tribunalul București susține că patronul FCSB-ului trebuia trimis în judecată pentru spălare de bani

Concret, decizia Tribunalului București vine ca urmare a plângerii înaintate de Gigi Becali prin care contestă hotărârea procurorilor DNA de a clasa partea de dosar în care era acuzat de spălare de bani cu privire la modalitatea prin care a obținut despăgubiri de la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților (ANRP) pentru un teren asupra căruia planează suspiciuni că a fost supraevaluat fraudulos.

Tribunalul București susține că Gigi Becali trebuia trimis în judecată pentru spălare de bani

Potrivit , Gigi Becali a contestat temeiul legal în baza căruia procurorii DNA au emis soluția de clasare pentru a evita riscul de a fi pus să plătească despăgubiri.

Însă, magistratul învestit cu soluționarea a decis că plângerea este nefondată și că existau suficiente probe pentru ca acesta să fie trimis în judecată pentru spălare de bani.

În plus, Gigi Becali este obligat să plătească 500 de lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat.

„În temeiul art.341 alin.6 lit.a teza a III-a N.C.proc.pen., respinge – ca nefondată – plângerea formulată de petentul (suspect) BECALI GEORGE (cu domiciliul ales pentru comunicarea actelor procesuale la ..) împotriva ordonanţei date de procuror la 24.06.2021 în dosarul de urmărire penală nr. 137/P/2017 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie, menţinută prin ordonanţa nr. 101/II-2/2021 din 16.07.2021 a procurorului-şef adjunct al Secţiei de combatere a corupţiei din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

Constată că, în cauză, se impunea punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a petentului, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de spălare a banilor prev. de art.49 alin.1 lit.a, b şi c din Legea nr. 129/2019, cu aplic. art.41 N.C.pen., însă principiul „non reformatio in pejus” (neagravarea situaţiei în propria cale de atac) opreşte pronunţarea altei soluţii în acest cadru procesual. În temeiul art.275 alin.2 N.C.proc.pen., obligă petentul (suspect) la plata sumei de 500 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat. Definitivă. Pronunţată în şedinţa din Camera de Consiliu, astăzi, 21.10.2021”, se arată în decizia Tribunalului București.

Decizia DNA, care a fost contestată de Gigi Becali

„Din analiza aspectelor cercetate cu privire la infracțiunile pentru care s-a efectuat urmărirea penală, nu au rezultat probe suficiente pentru a dovedi dincolo de orice îndoială rezonabilă că cei doi oameni de afaceri ar fi dobândit sau folosit despăgubirea supraevaluată fraudulos din dosarul A.N.R.P. cu vinovăția prevăzută de lege.

Anterior, la data de 04 noiembrie 2020, procurorii anticorupție au dispus trimiterea în judecată a evaluatorului desemnat de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților (A.N.R.P), pentru săvârșirea infracțiunii de participație improprie la abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite, cu consecințe deosebit de grave”, se arată în răspunsul Direcției Naționale Anticorupție, de la începutul acestei luni.

De unde a pornit totul

În anul 2006, Gigi Becali a achiziționat un teren de 21 de hectare în comuna Voluntari. La scurt timp, omul de afaceri i-a vândut terenul pentru suma de un milion de euro.

Între cei doi a avut loc un schimb de cesionări și împuterniciri. Într-un final, Vasile Geambazi a devenit proprietar al terenului din Voluntari, iar Gigi Becali a fost împuternicit să solicite de la ANRP despăgubiri pentru acel teren, pe motiv că nu îl putea folosi.

În urma unei evaluări, s-a constatat faptul că valoarea terenului se ridică la 20 de milioane de euro. ANRP a respins solicitarea de despăgubire, pentru că activitatea sa era blocată. Astfel că Vasile Geambazi a acționat în judecată statul. Ba mai mult, a efectuat o nouă evaluare din care reieșea faptul că terenul din Voluntari valorează 60 de milioane de euro.

Vasile Geambazi s-a adresat Curții de Apel București, iar magistrații au decis că nepotul lui Gigi Becali trebuie să fie despăgubit cu 60 de milioane de euro. Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor a contestat hotărârea la Înalta Curte de Casație si Justiție, însă cererea a fost respinsă.