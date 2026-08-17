Tribunalul Cluj a stabilit ziua decisivă pentru CFR! Când începe oficial drumul spre insolvență. Falimentul, scenariul de coșmar

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CFR Cluj a depus oficial cerere la Tribunalul Cluj pentru a intra în insolvență, în ciuda faptului că patronul Neluțu Varga a negat cu vehemență în ultimele luni că se va ajunge aici. Dosarul, depus pe 14 august, a primit deja o dată când va fi judecat: 20 august la ora 11:00. Așadar, drumul celor de la CFR Cluj spre insolvență sau faliment începe joi, de la ora 11:00.

Primul pas pentru intrarea celor de la CFR Cluj în insolvență se face pe 20 august de la ora 11:00

CFR Cluj datorează zeci de milioane de euro și va avea nevoie de un plan pentru a evita falimentul. Pe lista celor mai mari obligații se numără:

5,4 milioane de euro din transferuri de jucători;

5,1 milioane de euro din credite și împrumuturi;

2,6 milioane de euro datorii către angajați;

1,9 milioane de euro obligații către stat;

1,2 milioane de euro datorii către firme;

8,2 milioane de euro la categoria alte datorii;

, cel care a gestionat o situație similară și la Dinamo. Clubul a trecut prin acest proces în urmă cu mai mulți ani, astfel că întrebarea naturală a venit imediat: mai are CFR dreptul să intre pentru a doua oară în insolvență? Răspunsul simplu: da.

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Ioan Varga prelua clubul în 2017, tot în insolvență, și reușea să câștige 5 titluri cu CFR Cluj

În 2017, Neluțu Varga prelua clubul și plătea datoriile pentru a scoate clubul din insolvență. Potrivit legii, dacă au trecut mai mult de cinci ani de la ultima insolvență, clubul poate apela din nou la acest artificiu. Dacă a doua insolvență ar fi avut loc în primii cinci de la prima, clubul ar fi intrat automat în faliment.

va depinde de mai multe lucruri. În primul rând, CFR Cluj va avea nevoie de un plan de reorganizare solid, care să demonstreze că „feroviarii” au venituri pentru a-și plăti datoriile, chiar și la un nivel mai scăzut. O soluție pentru CFR Cluj ar fi vânzarea de jucători, însă momentan 14 dintre străini și-au depus memorii la FIFA și sunt șanse mari să plece liberi de contract, pe modelul Muhar.

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Patronul Neluțu Varga nu recunoaște că CFR Cluj se pregătește în insolvență, în ciuda dovezilor

În ciuda faptului că CFR Cluj a depus oficial cerere de intrare în insolvență, patronul Ioan Varga pare detașat de problemă și promite că va „rezolva” datoriile în cel mai scurt timp. „Eu nu am cerut nicio insolvență! Toate problemele se vor rezolva, asta e cert. În acest moment a fost un pic dificil, că au fost prea multe adunate.

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Se vor pune lucrurile la punct, se va plăti tot ce trebuie. Sper ca într-o săptămână să se întâmple acest lucru. Dacă nu, realist zic, în două săptămâni. Dar nu vreau să fac promisiuni pe care nu le pot îndeplini. Deci eu promit că în două săptămâni va arăta altfel situația financiară a clubului.

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Eu cred în mine și cred că am arătat timp de 10 ani că am dus echipa asta cu mândrie, cu performanțe, nu cu povești. De la mine nu a plecat nimeni fără bani, nu cred că ar trebui să-și facă probleme cineva”, s-a lăudat Varga.