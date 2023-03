Tribunalul unde se va decide soarta lui Donald Trump, înconjurat de baricade. Dacă nu se predă, pe numele său va fi emis un mandat de arestare

Mai multe baricade au fost ridicate încă de luni seara în jurul tribunalului din Manhattan, care ar trebui să-l acuze pe fostul președinte al Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, pentru că ar fi mituit-o pe starul porno Stormy Daniels în timpul campaniei electorale din 2016.

Barierele au fost ridicate ca parte a pregătirilor pentru prima procedură penală din istorie îndreptată împotriva unui președinte american, la doar două zile după ce Trump și-a chemat susținătorii să protesteze pentru că, după cum susține el, și conform unor informații pe surse, ar urma să fie arestat în cursul zilei de marți.

Primarul orașului New York, Eric Adams, a declarat reporterilor că poliția monitorizează rețelele sociale și se ocupă de situația din oraș, încercând să prevină orice eveniment care ar putea duce la escaladarea situaţiei şi izbucniri de violenţă pe străzile metropolei.

Happening NOW—NYPD is setting up barricades outside Manhattan Criminal Court ahead of Trump arrest.

— Charlie Kirk (@charliekirk11)