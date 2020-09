Triburile din Amazon au ucis cu sânge rece un expert specializat în salvarea băștinașilor

Rieli Franciscato, un cunoscut expert în triburile amazoniene, a murit ucis de o săgeată. Expertul își dedicase viața și cariera pentru a proteja triburile din Amazon din Brazilia.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Anunțul morții sale a fost făcut de reprezentanții agenției guvernamentale pentru afaceri indigene, Fundacao Nacional do Indio.

Potrivit martorilor, Rieli Franciscato a fost ucis în timp ce observa un grup izolat din Seringueiras, Rondonia.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Un agent guvernamental din Brazilia a fost ucis de triburile amazoniene

Conform Observatornews.ro, bărbatul în vârstă de 56 de ani coordona o echipă care ajuta la protejarea teroritoriilor deținute de mai multe triburi necontactate din Rondonia.

Ecologistul a fost lovit în piept de o săgeată, la granița teritoriului tribului Uru Eu Wau Wau, potrivit CNN. Rieli fusese chemat acolo după ce fermierii și tăietorii de lemne au distrus cea mai mare parte a pădurii din jur.

ADVERTISEMENT

Un ofițer de poliție a declarat că l-a escortat pe Franciscato până la Linia 6, o graniță care delimita teritoriul tribului.

„Am început să le urmăm urmele și am ajuns la marginea râului, lângă zona protejată de Funai. Când am ajuns lângă graniță, am putut vedea semnul acolo, aceasta este o rezervație Funai, nu treceți”, a povestit Paulo Ricardo Bressa.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Franciscato a încercat să urce un deal, alături de o escortă indigenă și mai mulți polițiști, însă a fost lovit în inimă de o săgeată. A fost transportat de urgență la spital, însă murise.

„Apoi, am auzit doar sunetul săgeții, care l-a lovit în piept. El a țipat și-a scos săgeata din piept și a fugit înapoi spre noi. A reușit să mai alerge aproximativ 50, 60 de metri și a căzut.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

El nu mai era în viață. Ne-am pierdut prietenul, din păcate”, a explicat Bressa. Conform cercetătorului principal al Survival, Sarah Shenker, cel mai probabil Rieli a fost confundat de către trib.

„Moartea lui Rieli este o pierdere tragică și incomensurabilă pentru triburile necontactate, pentru pădure și pentru lupta pentru oprirea genocidului Braziliei. Timp de zeci de ani a refuzat să accepte lăcomia violentă care distruge pădurea tropicală amazoniană și cei mai buni gardieni ai săi. A lucrat neobosit pentru a proteja pământurile triburilor necontactate de străini. El și-a dedicat viața, lucrând pe linia frontului pentru a combate invaziile ilegale prin tăietori, fermieri și mineri care amenință să distrugă cele mai vulnerabile popoare de pe planetă”, a explicat Sarah Shenker, conform sursei citate.

ADVERTISEMENT

Specialiștii estimează că în Amazon trăiesc aproximativ 1 milion de oameni, împărțiți în aproximativ 400 de triburi.