Începe lunga toamnă fierbinte la nivelul echipei naţionale pentru fotbalul românesc. „Tricolorii” sunt angrenaţi pe mai multe fronturi şi la diferite niveluri de generaţie, în tentativa de a obţine calificări cu echipa de seniori la turneul final al EURO 2020 şi cu echipa under 21 la turneul final al CE 2021.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Desigur, toată atenţia va fi concentrată la echipa mare, pe cele posibil două meciuri ca nişte finale pentru accederea la turneul final al EURO 2020, mutat din cauza pandemiei vara viitoare. Mai ales că dacă vor izbuti acest lucru ar urma să joace meciurile din grupa C chiar la Bucureşti!

Însă până la barajul de la Reykjavik, din 12 octombrie, pe terenul Islandei, primele examene au loc chiar acum, la început de septembrie, în a doua ediţie a Ligii Naţiunilor, competiţie în care prima dată am terminat pe locul 2 în grupă, după Serbia, în divizia C, dar acum am fost promovaţi o divizie ca urmare a reorganizării UEFA.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Au venit primii cinci jucători convocaţi la lot de Mirel Rădoi

Astfel că în grupa noastră se află Irlanda de Nord, Austria şi Norvegia, toţi adversari dificili, cu prezenţe în ultimii ani la turnee finale, primele două şi cu o generaţie de mare valoare, avându-l pe Erling Haaland lider, la nordici.

Primul meci îl vom juca pe 4 septembrie pe Arena Naţională cu Irlanda de Nord, după care pe 7 septembrie vom da replica Austriei pe terenul acesteia. Primii jucători convocaţi de selecţionerul Mirel Rădoi şi-au făcut deja apariţia încă de duminică dimineaţă în cantonamentul de la Mogoşoaia.

ADVERTISEMENT

Este vorba despre cei doi jucători de la CFR Cluj chemaţi la lot, Ciprian Deac şi Andrei Burcă, şi singurul de la Sepsi, Florin Ştefan, lor adăugându-li-se dintre stranieri portarul Ciprian Tătăruşanu şi atacantul George Puşcaş.

În acest weekend, doi dintre „tricolori”, Ianis Hagi şi Alex Maxim, au ieşit în evidenţă la echipele lor de club. Primul a marcat pentru Rangers în victoria de la Hamilton, spărgând gheaţa în noul sezon, al doilea a dat o dublă în succesul cu 3-2 al lui Gaziantep în amicalul cu Denizli.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Măsuri sporite pentru evitarea contaminării cu coronavirus

Cantonamentul de la Mogoşoaia seamănă mai degrabă cu o locaţie din filmele ştiinţifico-fantastice, pentru a se preveni orice formă de contaminare cu coronavirus.

Jucătorii și membrii staff-ului vor fi cazați câte unul în cameră. Purtarea măștilor este obligatorie în hotel, astfel că jucătorii au la dispoziție măști de protecție și dezinfectant în fiecare zonă a complexului. Dispozitive de dezinfecție cu lumină ultravioletă se află în mai multe spații ale cantonamentului. Sala de mese a fost adaptată normelor de protecție.

ADVERTISEMENT