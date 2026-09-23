ADVERTISEMENT

Începe drumul spre Euro 2028. Dacă pentru naţiunile mari, Liga Naţiunilor reprezintă o încălzire pentru preliminariile clasice şi pentru turneul final, pentru .

România poate să îşi asigure barajul prin Liga Naţiunilor!

România este într-o grupă dificilă, alături de Suedia, Polonia şi Bosnia-Herţegovina şi nu îşi permite luxul să abordeze Liga Naţiunilor cu gândul la preliminarii. Pentru că parcursul din grupă va dicta urna în care ne vom afla pentru preliminariile clasice.

ADVERTISEMENT

În primul rând, Liga Naţiunilor oferă , dar pentru asta România trebuie să câştige grupa în faţa acestor adversari valoroşi. Dacă „tricolorii” vor câştiga grupa, îşi vor asigura locul la baraj încă dinainte de preliminariile clasice. Între 4 şi 9 câştigătoare de grupă din Liga Naţiunilor vor merge la baraj.

Aşa s-a întâmplat şi la precedenta ediţie a Ligii Naţiunilor. Atunci, România a câştigat Liga C şi datorită acestui fapt a ajuns la meciul de baraj cu Turcia, pierdut cu 0-1. În eventualitatea în care se vor câştiga grupa, „tricolorii” vor ajunge la baraj.

ADVERTISEMENT

„Tricolorii” îşi „joacă” urna din preliminarii!

În altă ordine de idei, poziţia din grupa de Liga Naţiunilor va determina urna în care se va afla România la tragerea la sorţi a preliminariilor Euro 2028. Astfel, dacă „tricolorii” încheie pe locul 1 sau 2, vor fi în urna 2 la tragerea la sorţi. Dacă încheie pe 3 sau 4, vor fi automat în urna 3.

ADVERTISEMENT

Miza este una foarte importantă pentru a avea adversari mai accesibili în preliminariile clasice. Sunt, în total 12 grupe a câte patru sau cinci echipe. Se califică direct câştigătoarele de grupă, plus cele mai bune opt echipe de pe locul secund. Cele patru formaţii rămase (de pe locul 2) intră la baraj.

ADVERTISEMENT

Miză financiară importantă pentru echipa lui Hagi

În Liga Naţiunilor există şi o miză financiară. Naţionala României are asigurată suma de 1.500.000 de euro pentru participarea în Liga B a competiţiei. Spre deosebire de competiţiile intercluburi, UEFA nu acordă sume de bani la rezultat: victorie sau egal.

În schimb, dacă România va termina pe primul loc în grupa din Liga B, suma se va dubla şi va primi 3.000.000 de euro. Prin câştigarea grupei, „tricolorii” ar promova în Liga A, care ar însemna extra 2.250.000 de euro, doar pentru prezenţă.

ADVERTISEMENT

Programul României şi lotul convocat de Gheorghe Hagi pentru Liga Naţiunilor

Astfel, România are toate motivele să trateze foarte serios Liga Naţiunilor, dar misiunea nu se anunţă una uşoară. „Tricolorii” joacă împotriva unor echipe puternice şi au programate 4 meciuri în 11 zile.

Programul complet al României în Liga Naţiunilor:

Vineri, 25 septembrie, ora 21:45: Polonia – Bosnia-Herțegovina, Suedia – România

Luni, 28 septembrie, ora 21:45: România – Bosnia-Herțegovina , Suedia – Polonia

, Suedia – Polonia Vineri, 2 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Suedia, Polonia – România

Luni, 5 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Polonia, România – Suedia

Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: România – Polonia , Suedia – Bosnia-Herțegovina

, Suedia – Bosnia-Herțegovina Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – România, Polonia – Suedia

Lotul României pentru primele patru meciuri din Liga Naţiunilor:

Portari: Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 2/0), Valentin COJOCARU (Pogon Szczecin | Polonia, 0/0);

Fundaşi: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 1/0), Andrei COUBIȘ (Lincoln City | Anglia, 3/0), Radu DRĂGUȘIN (Fiorentina | Italia, 30/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 46/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 10/1), Matei ILIE (Kasımpaşa | Turcia, 2/0), Lisav EISSAT (Bristol City, 4/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (Çorum | Turcia, 2/0), Raul OPRUȚ (Dinamo, 5/0);

Mijlocaşi: Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 87/15), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 39/4), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 8/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 2/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 2/0);

Atacanţi: Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Darius OLARU (Union Saint-Gilloise | Belgia, 28/0), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 54/8), Valentin MIHĂILĂ (Çaykur Rizespor | Turcia, 36/5), Florin TĂNASE (Omonia | Cipru, 28/5), Louis MUNTEANU (D.C. United | SUA, 6/3), Daniel BÎRLIGEA (Frosinone | Italia, 9/2), Denis DRĂGUȘ (FCSB, 28/7). *Denis Drăguş s-a accidentat şi nu va putea evolua la echipa naţională