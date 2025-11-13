Sport

Tricolorii au sosit la Zenica pentru meciul decisiv cu Bosnia! Nume importante în delegația României. Video

Delegația naționalei României a sosit la hotelul din Zenica înainte de duelul extrem de important pe care „tricolorii” îl vor disputa sâmbătă, de la ora 21:45, contra Bosniei.
Cristi Coste, Marian Popovici, Razvan Nicolae
13.11.2025 | 22:07
Tricolorii au sosit la Zenica pentru meciul decisiv cu Bosnia Nume importante in delegatia Romaniei Video
CORESPONDENȚĂ DIN BOSNIA
8 poze
Vezi galeria
Echipa națională a României a sosit în Bosnia. FOTO: Fanatik
Delegația primei reprezentative a României a sosit la hotelul din Zenica înainte de partida extrem de importantă contra Bosniei, care se va disputa sâmbătă, de la ora 21:45, pe stadionul „Bilino Polje”. „Tricolorii” pregătiți de Mircea Lucescu au mare nevoie de un succes, care le-ar asigura, în mare măsură, locul 2 în grupă.

Naționala României a sosit în Bosnia!

După o călătorie cu avionul de la București la Sarajevo, care a avut o întârziere de 25 de minute la decolare, delegația României a parcurs cei aproximativ 70 de kilometri până la Zenica cu autocarul. Sâmbătă, de la ora 21:45, „tricolorii” antrenați de Mircea Lucescu vor înfrunta reprezentativa Bosniei, cele două formații aflându-se într-o luptă directă pentru poziția secundă din grupă. Delegația tricoloră a ajuns la Zenica în jurul orei locale 20:20(ora 21:20, ora României).

Cu o victorie, România devine favorită clară la locul 2, păstrând chiar și șanse pentru prima poziție în cazul în care Austria ar pierde în Cipru. Dacă disputa din Bosnia se încheie la egalitate, „tricolorii” ar avea în continuare șanse la poziția secundă, însă ar depinde de jocul rezultatelor. În fine, cu un eșec, România iese din calculele pentru locul 2, caz în care va face parte din urna a 4-a la tragerea la sorți pentru baraj.

Nume importante i-au însoțit pe jucătorii lui Mircea Lucescu la Hotel Zenica, printre care Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, sau Gabriel Bodescu, secretar general al FRF. Directorul FRF Mihai Stoichiță, care a oferit și declarații reporterilor, nu a putut lipsi.

Ce a declarat Alex Chipciu înainte de Bosnia – România

Înainte de plecarea în Bosnia, Alexandru Chipciu a oferit un interviu în care a vorbit despre partida de la Zenica, una decisivă pentru „tricolori” în această campanie de calificare. „Bosnia e o echipă care se apără, la Bucureşti s-a apărat mult, în Bosnia e şi terenul, care e mai greu, din ce am văzut, e mai greu pentru picioare.

Ei sunt o echipă care stau cu şapte inşi pe linia de fund şi mai lasă doi prin faţă. Sunt foarte periculoşi la fazele fixe, va fi un meci diferit faţă de Austria, dar sunt convins că domnul Lucescu va găsi armele pentru acest meci şi sperăm să câştigăm”, a declarat internaționalul român pentru as.ro.

Echipa națională a României a sosit în Bosnia

Cristi Coste
