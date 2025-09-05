Sport

„Tricolorii” au trecut repede peste umilința din România- Canada 0-3 și au împărțit cadouri fanilor. Gesturile lui Rațiu și Stanciu

România a pierdut cu 0-3 amicalul cu Canada. Cum s-au revanșat Nicolae Stanciu și Andrei Rațiu față de fani la finalul meciului.
Bogdan Ciutacu, Mihai Dragomir
05.09.2025 | 23:42
Cadouri pentru micii suporteri ai „tricolorilor” imediat după România - Canada 0-3. Sursa Foto: Colaj Fanatik.

Naționala României a pierdut cu 0-3 meciul amical cu Canada, disputat vineri, 5 septembrie, pe Arena Națională. Nicolae Stanciu și Andrei Rațiu au mers imediat la suporteri și le-au oferit cadouri micilor fani rămași până la final.

Nicolae Stanciu și Andrei Rațiu, gesturi deosebite. Ce cadouri le-au făcut fanilor după România – Canada 0-3

Amicalul cu Canada a reprezentat un duș rece pentru elevii lui Mircea Lucescu. J. David (11), Ahmed (22) și Sigur (77) au fost cei care au marcat și au cufundat Arena Națională în liniște. O parte din suporteri a început să părăsească stadionul la scorul de 3-0 pe tabelă.

Micii fani ai „tricolorilor” nu au ținut cont de acest aspect și au rămas până la final. Reporterul FANATIK l-a surprins pe Nicolae Stanciu în timp ce vorbea cu galeria și și-a oferit tricoul, gest repetat și de colegul său.

Andrei Rațiu s-a fotografiat cu câțiva fani de la peluza a doua, care aveau pancarte cu el. Fotbalistul lui Rayo Vallecano s-a dus apoi la vestiar, a venit cu un tricou și a mers din nou până la peluza și l-a oferit unei tinere fete.

Moment superb în startul partidei România – Canada. Cei 30.000 de spectatori au ascultat imnul României interpretat de cântăreața Mira

Partida dintre România și Canada s-a deschis cu un moment deosebit. Așa cum ne-a obișnuit, Federația Română de Fotbal a chemat un artist român pentru a intona imnul „Deșteaptă-te, române!”. Artista căreia i-a revenit de această dată onoarea a fost Mira.

De la ora 21:00, Mira a intonat imnul „Deșteaptă-te, române!” în fața a 30.000 de fani prezenți pe Arena Națională. Emoția transmisă de cântăreață s-a resimțit din plin în tribunele celui mai mare stadion al țării.

Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
