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Selecționata lui Gică Hagi a început alarmant campania din Liga Națiunilor. După înfrângerea contra Suediei, 1-2, ”tricolorii” au avut o evoluție slabă și în prima parte a etapei a 2-a din Liga Națiunilor.

România nu mai primise 3 goluri într-o repriză de 14 ani

. După ce Gigovic și Muharemovic au dus scorul la 2-0, Daniel Bîrligea a redus din diferență. Scorul primei reprize a fost stabilit de Tabakovic, în minutul 40.

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Evoluția dezamăgitoare din prima parte a duelului a egalat o contraperformanță ce data din 2012. Atunci, România încasa 4 goluri, tot pe Arena Națională, de la o selecționată mult mai puternică: Olanda, în preliminariile Cupei Mondiale din 2014. Batavii au marcat prin Martins Indi, Lens, Van der Vaart și Van Persie.

Acesta a fost primul ”11” folosit de Victor Pițurcă în meciul cu ”Portocala Mecanică”: Tătăruşanu – Tamaş, Chiricheş, Gardoş, Raţ – Bourceanu, Pintilii – Torje, Chipciu, Tănase – Mutu.

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”Tricolorii” au primit 3 goluri într-o repriză de 13 ori în istorie. Totuși, numai de 5 ori s-a întâmplat în partide oficiale. În fiecare ediție a preliminariilor când România a bifat o repriză cu 3 goluri primite, nu a reușit să se califice la turneul final. De asemenea, episoadele trecute au arătat că România nu a avut niciodată forța de a reveni pe tabelă:

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România – Iugoslavia 0-3 (10.05.1927 / amical)

Iugoslavia – România 3-1 (06.05.1928 / amical)

Iugoslavia – România 3-1 (03.07.1932 / Cupa Balcanică)

România – Germania 1-4 (01.06.1941 / amical)

România – Cehoslovacia 2-6 (21.09.1947 / amical)

Ungaria – România 5-1 (19.09.1954 / amical)

Cehoslovacia – România 3-0 (29.05.1960 / preliminarii EURO 1960)

Elveţia – România 7-1 (24.06.1967 / preliminarii EURO 1968)

Ţara Galilor – România 5-0 (12.10.1983 / amical)

Polonia – România 3-1 (02.09.1987 / amical)

Italia – România 3-0 (07.10.2000 / preliminarii CM 2002)

Algeria – România 3-2 (05.12.2000 / amical)

România – Olanda 1-4 (16.10.2012 / preliminarii CM 2014)

România mai are 2 meciuri în fereastra internațională

”Tricolorii” au început cu stângul ediția din Liga Națiunilor, dar mai au 4 meciuri la dispoziție pentru a recupera punctele pierdute. Două dintre acestea se vor disputa chiar în actuala fereastră internațională.

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Selecționata lui Gică Hagi se va deplasa la Varșovia, pentru duelul cu Polonia (2 octombrie), de pe Narodowy Stadion. Ulterior, seria de 4 meciuri se va încheia pe Arena Națională, contra Suediei (5 octombrie). Lotul scandinavilor este afectat de probleme medicale, iar .

Liga Națiunilor va reveni la mijlocul lunii noiembrie, pentru fazei grupelor. Pe data de 14, România va primi vizita Poloniei, iar 3 zile mai târziu va întâlni Bosnia, în deplasare.