„Tricolorii” de la naționala U19, la pământ după eșecul din semifinala cu Olanda: „O mare dezamăgire”

România U19 a avut un parcurs remarcabil la turneul final al Campionatului European, găzduit chiar de țara noastră. . David Barbu, Ioan Vermeșan și Luca Szimionaș au reacționat la finalul întâlnirii.

David Barbu: „E o mare dezamăgire, ne așteptam la mai mult”

David Barbu a fost golgheterul României la acest turneu final, cu trei reușite, iar în semifinala contra Olandei a marcat unicul gol al „tricolorilor”, cu un șut deviat puternic de un adversar. La final, fotbalistul Universității Craiova a catalogat eșecul drept o „mare dezamăgire”.

„E o mare dezamăgire pentru noi, ne așteptam la mai mult, nu ne-am ridicat la nivelul la care ar fi trebuit. Încheiem cu fruntea sus, dar se putea mult mai bine. A fost o experiență frumoasă, meciuri foarte tari, cu o încărcătură foarte mare.

A fost un turneu bun per ansamblu, dar e păcat de această semifinală. Golurile marcate înseamnă foarte mult. Aș fi vrut să câștig finala, o semifinală este ok, dar este o dezamăgire”, a declarat Barbu după eșecul suferit de naționala U19.

Reacție David Barbu după Olanda U19 - România U19 3-1

Ioan Vermeșan: „Pur și simplu au fost mai buni decât noi”

Marcator în succesul obținut de „tricolori” cu Danemarca, Ioan Vermeșan a fost titularizat de selecționerul Ion Marin în disputa contra batavilor, iar la final a recunoscut superioritatea adversarilor. „Nu cred că ne-a lipsit nimic, pur și simplu a fost o echipă mai bună decât noi, noi am dat tot ce s-a putut pe teren. Putem spune că am fost puțin copleșiți, dar publicul ne-a ajutat mereu. Rămân cu o experiență minunată după acest turneu, cu niște colegi și un staff minunat”, a afirmat Vermeșan.

Atacantul a evoluat în România pentru LPS Banatul, Poli Timișoara, UTA și Ripensia înainte de a semna cu Verona în 2022. Vermeșan a comentat o posibilă revenire în fotbalul românesc: „Deocamdată, nu știu, o să vorbesc cu impresarul meu după turneu și o să mă decid. Luăm totul pas cu pas, vedem ce va fi, poate mă gândesc și la o revenire, dar deocamdată aș vrea să fac pasul la prima echipă, mi se dă multă încredere acolo”.

Reacție Ioan Vermeșan după Olanda U19 - România U19 3-1

Luca Szimionaș: „Cred că a văzut toată lumea că avem o echipă bună, că avem potențial”

Luca Szimionaș a fost o piesă de bază pentru naționala României la acest turneu final, fiind integralist în trei dintre cele patru meciuri. Acesta a înscris un gol, în și a fost foarte aproape să marcheze și contra Olandei, însă șutul său din minutul 90 a lovit bara.

„Îmi pare foarte rău că nu am reușit să ajungem în finală, dar toți am dat tot ce am putut și asta e cel mai important. Au dat un gol norocos și cred că a lipsit puțină concentrare. (n.r. simțeai că se poate o revenire miraculoasă?) Da, am avut câteva ocazii foarte importante, am dat și eu o bară pe final.

Dacă reușeam să marcăm în minutul 90, era 3-2 și niciodată nu se știe. (n.r. plecați cu mai multă încredere după acest turneu?) Bineînțeles, cred că a văzut toată lumea că avem o echipă bună, că avem potențial”, a declarat mijlocașul.

Ca și Ioan Vermeșan, Luca Szimionaș a fost transferat în 2022 de Verona de la Ripensia Timișoara, iar obiectivul acestuia este să debuteze la prima echipă, în Serie A. „(n.r. crezi că poți face pasul la prima echipă a Veronei?) După acest EURO, sper să mă ia în considerare și să îmi fac debutul în acest an în Serie A. (n.r. iei în considerare o revenire în fotbalul românesc?) Nu vreau să vorbesc despre asta, nu știu ce va fi, dacă este o echipă bună și o ofertă bună… nu știu ce să zic”, a declarat internaționalul U19.