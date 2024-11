Tricolorii din România – Danemarca 3-1, prima reacție despre stenogramele incredibile cu Nicolae Ceaușescu: „Noi trebuia să jucăm să ne dea un video”

Dorin Mateuț a intervenit la FANATIK SUPERLIGA și a vorbit .

Dorin Mateuț susține că jucătorii naționalei României nu au știut înainte de meciul cu Danemarca: „Noi n-am simțit nimic atunci”

Dorin Mateuț, fostul mare mijlocaș al României își aduce aminte cu plăcere de meciul împotriva Danermarcei de la care au trecut nu mai puțin de 35 de ani: „Singurul meci pe care l-am jucat pe final, dar calificare am avut-o de la început, să nu uităm. S-a început cu Bulgaria 3-1 în deplasare, cu golul meu. Am deschis drumul.

A fost fantastic, amintiri extraordinare de la acel meci. Am revenit de la 1-0 pentru ei. Ceva senzațional. S-a întâmplat după 20 de ani să mergem la Mondiale. Și situația care era în România… Cred că am adus multă bucurie oamenilor”.

Dorin Mateuț a vorbit despre contextul politic și starea privilegiată pe care jucătorii o aveau față de restul populației: „Știți foarte bine care era situația. Noi ca fotbaliști probabil n-am simțit-o atât de profund. Eram implicați și cu fotbal, eram implicați și în campionat, în cupele europene, echipa națională, deci tot timpul făceam deplasări. Nu ni s-a părut o perioadă chiar atât de dificilă, dar ne-am dedicat total din punct de vedere fotbalistic”.

Legat de faptul că Nicolae Ceaușescu a amenințat că va desființa Dinamo și Steaua dacă România nu se califică la Mondiale, Mateuț a fost sincer: „Noi n-am simțit nimic atunci. Nu știm despre așa ceva. Cel puțin eu habar n-am. Noi ne pregăteam 100% pentru fiecare meci. N-am avut nicio discuție. Noi trebuia să jucăm, să facem oamenii fericiți, să nea dea și nouă acolo un video”.

Dorin Mateuț, amintiri extraordinare de la naționala României: „Nu o să uit golul cu Spania”

Dorin Mateuț e răscolit de amintirile de la naționala României: „Au fost multe meciuri. Le-am jucat pe toate până la cel cu Danemarca. Din ’85 de când am început să fiu la echipa națională. Meciul cu Finlanda am dat gol în preliminariile pentru Mondialul din ’86. A fost meciul ăla cu Irlanda, am făcut 0-0, dar nu ne-am calificat.

Apoi au fost Europenele, meciuri fantastice cu Spania, multe meciuri la echipa națională. Din păcate nu ne-am calificat nici la Mondiale și Europene. Apoi am reușit. Pentruu mine ’88, ’89, ’90 au fost cei mai frumoși ani. Am ajuns la apogeu. Nu o să uit golul cu Spania”, , emisiunea care e LIVE în fiecare luni, marți și vineri de la 10:30.

Cum i-a amenințat Nicolae Ceaușescu pe jucătorii de la Dinamo înainte de meciul decisiv cu Danemarca

FANATIK v-a prezentat stenogramele şedinţei Comitetului Politic al CCR în care Nicolae Ceauşescu a propus desfiinţarea cluburilor Steaua şi Dinamo.

Nicolae Ceaușescu: Ați văzut, aseară, ce s-a întâmplat cu meciul de fotbal?! Mi se pare că se ocupă un membru al guvernului de sport.

Constantin Dăscălescu: Pur si simplu lipsă de organizare.

Elena Ceaușescu: Dar nici nu este nevoie să se ocupe un membru al guvernului. Au jucat prost.

Nicolae Ceaușescu: Are si guvernul o răspundere. Guvernul răspunde și de sport și de cultură. Așa este legea! Trebuia să mergem și să mâncăm bătaie cu 3-0?!

Elena Ceaușescu: În orice caz ne-au făcut de râs.

Nicolae Ceaușescu: I-am spus și lui Bobu că dacă aici nu câștigă cele două puncte pur și simplu desființăm cluburile care au dat jucătorii în echipa națională. Să le comunicați și celor de la Interne – le-am spus și eu la telefon – armata este și ea aici? Au avut și ei jucători.

Nicolae Ceauşescu: “Repet, desființăm toate cluburile care au dat jucători, dacă aici nu câștigă”

Silviu Curticeanu: Tovarășul Milea nu este prezent la ședință, fiind la Buzău, la alegeri.

Nicolae Ceaușescu: O să audă. Repet, desființăm toate cluburile care au dat jucători, dacă aici nu câștigă.

Elena Ceaușescu: Armata a dat numai doi jucători, unul este de la Universitatea, iar restul, toți, de la Dinamo.

Nicolae Ceaușescu: Internele i-au învățat așa?! Acasă să marcheze 10 goluri într-un meci, pe arbitrii, dacă ei nu câștigă, le spun că îi arestează. I-am spus lui Postelnicu că, dacă un arbitru mai face așa nu mai arbitrează. Acest lucru a dus la dezorganizare și, în ultimă instanță, a dus de râpă sportul.

Dorin Mateuț a reacționat după stenogramele apărute de la meciul România - Danemarca 3-1