„Tricolorii”, discurs halucinant după România – Georgia 1-2: „Din teren, lucrurile au mers bine!” / „Am jucat frumos”

„Tricolorii” au fost mulțumiți de felul în care s-au prezentat la Ploiești pentru duelul cu Georgiași consideră că fotbalul prestat a fost unul de calitate, în ciuda înfrângerii.

ADVERTISEMENT

Jucătorii naționalei speră să obțină un rezultat bun în duelul cu Anglia, care se va juca duminică, 6 iunie, de la ora 19:00, pe stadionul lui Middlesbrough.

Jucătorii României, discursuri halucinante după meciul cu Georgia

felul în care au pierdut meciul amical cu Georgia și speră să fie vorba doar despre un accident: „Tot timpul a fost o bucurie să joc aici, din păcate nu am putut să le oferim mai mult în această seară, deși am făcut un meci bun și în inferioritate numerică”.

„Ne lipsesc victoriile. Se comentează mult acum, când nu jucam fotbal și făceam 0-0 nu era bine, când pierdem, dar atacăm iar nu e bine. Sunt trist pentru că nu am câștigat. Nu ne temem să îl pierdem pe Mirel Rădoi, chiar m-a surprins frumos.

ADVERTISEMENT

E la cald să vorbim acum, din ce am simțit eu din teren, lucrurile au mers spre bine. E bine că Răzvan a ratat acum și nu într-un meci oficial”, a spus Constantin Budescu la finalul meciului.

după penalty-ul ratat, îi pare rău, însă nu își face griji că va mai rata în viitor: „Nu mă apasă, dar îmi pare rău că am ratat. Sunt sigur că dacă marcam, întorceam scorul, bat mereu în partea stângă, dar nu pot schimba nimic. Bineînțeles că acum după meci, la cald, nu vorbim despre meciul cu Anglia.

O să luăm părțile bune după meciul cu Georgia, trebuie să muncim mult și să mergem cu încredere. Ce pot să spun. Credeți că noi nu ne dorim să câștigăm, să aducem victorii, până la urmă reprezentăm o țară, din păcate nu putem schimba nimic din ultimele meciuri”.

ADVERTISEMENT

„Nu putem să ne luăm de Pușcaș sau de Tănase pentru eliminare. Cred că și azi am avut o atitudine bună și să mergem, poate chiar să ne dorim și mai mult. Mister e lângă noi, împreună o scoatem la capăt”, a mai spus mijlocașul naționalei.

„Azi am jucat un fotbal frumos!”

de România, pe teren propriu, în fața Georgiei, dar consideră că echipa națională a jucat un fotbal frumos și speră să câștige meciul cu Anglia:

„Au jucători foarte buni cei de la Georgia. Nu sunt o echipă slabă. O să lucrăm pe parcurs și sperăm să câștigăm cu Anglia.

Echipa joacă foarte bine, și azi am jucat un fotbal foarte frumos. Mă bucur că am marcat. Am făcut un sezon bun în Liga 1, sunt într-o formă foarte bună și sper s-o țin tot așa”.

ADVERTISEMENT

„Nu pot să comentez câte goluri o să luăm cu Anglia, eu sunt atacant”, a mai spus Andrei Ivan la finalul meciului amical.