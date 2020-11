Tricolorii exultă după calificare! Ianis Hagi: „A fost un an extraordinar“. Reacţiile lui Olaru şi Costache

România U21 a remizat 1-1 cu Danemarca şi s-a calificat la Campionatul European pentru a doua oară consecutiv, după ce în 2019 a reuşit semifinale la Euro din Italia.

La finalul partidei, micii tricolori au fost extrem de fericiţi de performanţa obţinută şi au regretat lipsa suporterilor din tribunele stadionului Ilie Oană din Ploieşti.

Ianis Hagi, Darius Olaru şi Valentin Costache, autorul golului României, au vorbit despre cum s-a simţit calificarea din teren şi au promis o evoluţie bună şi la turneul final.

Ianis Hagi: „Ştiam că vom marca“

„Emoţii au fost şi de partea noastră, dar contează cum le gestionezi. Chiar dacă au condus cu 1-0, meciul l-am condus noi şi ştiam că vom marca. Suntem fericiţi, am scris istorie. Nu s-a mai întâmplat să se califice România de două ori la rând. Am făcut o ţară întreagă mândră.

Ne e greu fără suporteri, până la urmă fotbalul e un spectacol, ca la teatru, e nevoie de suporteri. Ştim că suporterii sunt acolo, pentru ei jucăm. Sunt fericit pentru banderolă, sunt mândru că o port şi tricoul cu numărul 10. E o presiune în plus, dar cu siguranţă mă fac un fotbalist de două ori mai bun. Ambiţia e mai mare.

A fost un an extraordinar pentru mine. Am ajuns la o echipă cu pretenţii, cu presiune imensă. E ceea ce mi-am dorit de mic. Am avut evoluţii bune în Scoţia şi în Europa League. Sunt mândru de acest an.

Ce le promit fanilor? Le promit tot ce depinde de noi. Să dăm 100% pentru tricou, pentru noi, pentru familii. Avem echipă bună, generaţie bună. Ne trebuie încredere şi nu vom dezamăgi“, a declarat Ianis Hagi la finalul partidei cu Danemarca.

Darius Olaru: „Merităm să fim la Euro“

„E cu atât mai dulce, că ne-am calificat la ultimul meci. Meritam să câştigăm, am jucat foarte bine. Dacă aveam nevoie de victorie, am fi câştigat. Chiar dacă nu am prins prea multe minute la Euro precedent, m-am simţit foarte bine. Sper să fie la fel şi acum. Merităm să fim la Euro.

Abia aşteptăm să revenim la naţională şi să pregătim Euro. Să egalăm performanţa de atunci. Am simţit presiunea, dar pentru meciurile astea ne-am născut şi ne pregatim. Sperăm să demonstram şi la Euro că România are echipa mare. A fost o bucurie reţinută, era mai bine cu fani. Eram obişnuiţi să cântăm cu ei“, l-a completat Darius Olaru pe Ianis Hagi.

Valentin Costache: „Cu public, aveam 1-0 de la vestiare“

„Nu-mi dau seama ce înseamnă, nu-mi vine să cred încă. Mă gândeam înainte de meci că trebuie să mai marchez şi eu şi a venit acest gol, această calificare. Am mai şi ratat, dar toţi m-au încurajat că o să intre şi, până la urmă, a intrat.

Pe final, toţi eram stresaţi pe banca. Până la urmă, s-a terminat cu bine. Ce înseamnă pentru mine? Pentru mine… Sunt blocat! Când eram mic, visam la asta. Mi-am păstrat tricoul şi nu îl dau nimănui. Dacă aveam stadionul plin, aveam 1-0 de la vestiare“, a spus Costache, autorul golului calificării.