Florin Tănase, susținere totală pentru Edi Iordănescu după Finlanda – România 1-1. ”Trebuie să rămână. S-a simţit schimbarea. Avem şanse să mergem la Euro 2024”

România a obținut o , scor 1-1 cu Finlanda, dar riscă să retrogradeze în al treilea eșalon valoric al Ligii Națiunilor. Fotbaliștii vor continuitate și cer ca selecționerul Edi Iordănescu să fie păstrat în funcție.

Florin Tănase: ”Trebuie să ne dea speranțe acest meci”

Cu 4 puncte acumulate în cinci partide, România este ultima în clasamentul B3 al Ligii Națiunilor. La finalul partidei de la Helsinki, încheiată la egalitate 1-1 cu Finlanda, .

Jucătorii pe care Iordănescu junior a mizat în partida cu Finlanda fac scut în jurul lui. Florin Tănase, autorul golului care mai păstrează un licăr de speranță că ”tricolorii” ar putea încheia campania pe locul 3, e mulțumit de progresele făcute de România sub comanda actualului selecționer.

”Cred că Edi trebuie să rămână. Am mai spus-o. Poate schimba faţa echipei naţionale. S-a simţit schimbarea din teren. Ar trebui să ne dea speranțe acest meci. Suntem un grup unit, trebuie să ne ajutăm. Avem şanse să mergem la Euro 2024”, a transmis Florin Tănase, la microfonul

Fotbalistul legitimat la Al Hilal a adăugat că e mulțumit de evoluția lui și a echipei și că acest lucru i se datorează tocmai lui Edi Iordănescu.

”Mă simt bine, fizic am fost bine. Sper să am evoluţii bune. Trebuie să jucăm cu încredere, să jucăm ofensiv. Am avut ocazii mai mari, am avut două bare. A lipsit golul 2. Sunt bucuros, golul îmi dă încredere. Asta trebuie să fac eu la fiecare meci, să marchez şi să-mi ajut echipa”, a punctat Tănase.

L-a înlocuit perfect pentru Nicolae Stanciu, dar îl așteaptă pe teren refăcut 100%

, deși a fost lipsită, fie și în parte, de aportul unor fotbaliști importanți.

Nicolae Stanciu, care are un sezon fantastic în China, a intrat abia pe final, din cauză că este nerefăcut total după o accidentare. Decarul de conjunctură al ”tricolorilor” s-a evidențiat imediat.

A împins jocul spre poarta adversă și a fost la o palmă distanță de un gol fabulos. Înlocuitorul lui a fost Florin Tănase, cel care a adus un punct României, la Helsinki.

”Stanciu a fost accidentat, dar a intrat foarte bine. Avem nevoie de un jucător precum Stanciu”, a spus Florin Tănase, imediat după meciul cu Finlanda.