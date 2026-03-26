Tricolorii, făcuți praf: „Îi umflăm prea mult! Naționala, fără lider, fără personalitate!” Reacții în lanț după eliminarea României

Deși toți suporterii din România și-au pus speranțe mari în meciul de baraj, echipa națională a cedat la limită, scor 0-1, în fața Turciei. Elevii lui Mircea Lucescu nu au fost dezinvolți, ba chiar a părut să le fie frică de presiune pe alocuri, iar acest lucru a fost taxat de invitații lui Horia Ivanovici de la FANATIK SUPERLIGA.

Tricolorii, făcuți praf după Turcia – România 1-0

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Vivi Răchită a mărturisit că nu a mai văzut de mult timp o echipă națională atât de fricoasă. Fostul fundaș central consideră că Turcia a jucat mult sub cota de piață, iar elevii lui Mircea Lucescu puteau mai mult, însă presiunea și-a spus cuvântul pe Beșiktaș Park.

„Generația de Suflet a fost generația de vai de sufletul nostru! Au fost fricoși, nu am văzut o echipă națională să mai fie așa fricoasă. A fost un meci de calificare, care te putea duce la Mondial. Turcia a fost o echipă umflată, jucătorii au fost umflați. Spunea lumea că e infernul din Turcia…

Pe cuvântul meu, nu știu de ce le-a fost așa de frică! Eu nu pot să îi înțeleg pe jucători! De ce să joci cu frică, de ce să nu ai personalitate când poți să ajungi la un Mondial după 28 de ani?! După patru ani se vor face 32 de ani. Mai prindem și noi un Mondial în viața asta?! Nu au valoare, degeaba îi umflă unii pe la televizor… Că e Miculescu sau nu știu cine, nu au valoare de echipa națională!

Dacă în minutul 84, la 0-1 pentru ei, nu riști și stai să te paseze… Du-te peste ei, este meci de calificare! Este un singur meci, nu mai ai șansa a doua! Acum jucăm un meci amical cu Slovacia sau Kosovo”, a declarat Vivi Răchită după Turcia – România 1-0.

Bănel Nicoliță, critic după ce România a pierdut barajul

Bănel Nicoliță s-a alăturat discuției și a expus că , făcând astfel o paralelă cu perioada în care evolua sub „tricolor". Fostul internațional l-a criticat dur pe Andrei Rațiu, probabil cel mai slab jucător de pe teren, dar a ținut să puncteze și că selecționerul a greșit prin rolul oferit lui Dennis man.

„Cred că am ratat o șansă destul de mare în seara aceasta. Celor din Turcia le-a fost frică de noi! În primul rând, nu au avut un pressing sus, ne-au lăsat să pasăm, cel puțin în primele 10-15 minute. Ei atacau doar zona mingii. Rațiu a făcut un meci foarte slab, cel mai slab de când e la echipa națională a României.

Pe Man l-ai transformat în Bănel Nicoliță, care făcea faza de apărare foarte bine. L-a dublat foarte bine pe Rațiu, însă nu a arătat nimic ofensiv. Noi ne doream ca Man să fie omul decisiv pe partea ofensivă. Hagi, la fel, a avut un joc slab! Nu știu… Mi-aș fi dorit mai multă personalitate! Eu cred că nu există un lider, cel puțin pentru un moment! În timpul meu erau Chivu, Mutu la echipa națională, pe ei îi vedeai cu banderola și trebuia să mănânci pământul”, a concluzionat Bănel.

Val de frustrare după Turcia – România 1-0

Cristi Balaj, aflat în platoul FANATIK SUPERLIGA, a transmis că . Fostul arbitru e de părere că greșelile s-au produs în lanț la golul marcat de turci, iar Dennis Man, la singura sa greșeală din defensivă, a decis soarta partidei de la Istanbul.

„E frustrant! Era un meci accesibil, se pare că ne-a fost frică mai mult decât a fost cazul. A fost înscris un gol de la fundașul lateral al lor la una dintre puținele acțiuni finalizate. A fost o greșeală în lanț, într-o zonă în care fundașii noștri centrali au fost trași de către atacant.

Dennis Man, deși a fost lăudat din punct de vedere defensiv… Până la această greșeală, singura importantă, dar suficientă pentru a câștiga turcii, a jucat bine. În rest, a fost un consum prea mare de energie și de efort, nu a mai avut prospețime. Am insistat prea mult să ieșim cu mingea la picior, nu am reușit să ne creăm ocazii de atac”, a conchis Cristi Balaj.