“Tricolorii” îl înfruntă pe discipolul lui Cruyff la Euro 2024! Cum a devenit selecționerul Olandei primul mentor al lui Pep Guardiola

România întâlnește Olanda, în optimile de finală ale Campionatului European.

Ronald Koeman a fost campion european în 1988

Batavii, echipă care are un bilanț zdrobitor în fața României, sunt antrenați acum de Ronald Koeman. Tehnicianul de 61 de ani este unul dintre cei mai mari fotbaliști olandezi, component de bază ai Dream Team-ului care a câștigat Campionatul European din 1988.

Ronald Koeman a făcut parte din echipa în care jucau Gullit, Rijkaad, Van Basten, celebrul trio de la AC Milan. Posesor al unui șut năprasnic, Koeman este unul dintre cei mai prolifici fundași din istoria fotbalului. El a marcat peste 250 de goluri în carieră, din penalty sau lovituri libere.

Fiul unui fost internațional, a jucat la națională cu fratele său

Koeman se trage dintr-o familie de sportivi, tatăl său, Martin, fiind fost internațional olandez. De asemenea, frate lui mai mare, Erwin (62 ani) i-a fost coleg de echipa națională. În 2019, frații Koeman au devenit primii frați din lume care antrenau două naționale diferite: Ronald (Olanda) și Erwin (Oman). Și unul dintre copiii lui Ronald Koeman este fotbalist. Ronald Koeman jr. este portar la Telstar, în liga a doua olandeză.

Ronald Koeman este recunoscut ca fiind unul dintre discipolii marelui Johann Cruyff. Fostul mare internațional este și cel care i-a influențat decisiv cariera și în umbra căruia și-a cizelat personalitatea sportivă.

Cruyff l-a antrenat pe Koeman la Ajax, în 1985, și în 1988, când a preluat FC Barcelona l-a pus în fruntea listei de achiziții. A reușit să-l aducă la Barca în 1989, iar Koeman a jucat pentru catalani timp de cinci sezoane. Cruyff l-a vrut pe Koeman, deoarece precizia acestuia îl ajuta să pornească jocul din spate, cu pase exacte.

A adus Barcelonei prima Ligă a Campionilor

Fotbalistul a răsplătit din plin investiția în el, cucerind patru campionate și fiind autorul golului prin care Barcelona a câștigat prima Cupă a Campionilor Europeni (Liga Campionilor) în 1992.

Între el și Johan Cruyff a fost o relație specială, mai profundă decât cea jucător-antrenor. A învățat de la Cruyff secretele meseriei de antrenor, încă de când juca fotbal. Poreclit Tintin, pentru părul său blond-roșcat, care-l aseamăna cu celebrul personaj de desene animate, Koeman a fost mâna dreaptă din teren a lui Cruyff la Barca. Tot el, este cel care l-a luat sub aripa sa pe Guardiola.

Era începutul anilor 1990, iar Johan Cruyff, i-a spus fotbalistului olandez să ia sub aripa sa un tânăr absolvent al academiei și să-l învețe câte ceva. Koeman a fost întotdeauna dispus să facă acest lucru, cu condiția ca un copil să fie interesat și dispus să învețe, dar a fost surprins de cât de interesat era acesta.

L-a luat sub aripa sa pe Guardiola

Un Pep Guardiola adolescent, devenit colegul de cameră al lui Koeman, a început imediat să-l asalteze cu întrebări foarte precise și sofisticate. Nu erau întrebări generale despre stilul echipei sau despre lucrurile mărunte pe care ar trebui să le facă în poziția sa. Erau discuții aproape criminalistice despre cele mai fine detalii ale filozofiei, despre ceea ce o făcea să funcționeze cu adevărat.

“Voia să știe totul”, a spovestit Koeman. “Mai mult decât orice alt jucător, voia să știe despre fotbalul cu o singură atingere, despre jocul pozițional, o singură atingere în spații mici. Îi plăcea felul în care Cruyff voia să joace cu Barcelona”, a mai spus acesta.

Koeman și Guardiola au fost colegi de cameră timp de mai mulți ani și, în ciuda faptului că au propria lor istorie ca antrenori, ei reprezintă cele două părți ale lui Cruyff. Ca tehnician, Koeman e Cruyff olandezul, iar Guardiola e Cruyff catalanul. Acest aspect a făcut să se creeze o legătură strânsă între ei, fiind prieteni și acum.

E copia ca antrenor a lui Cruyff olandezul

Ca antrenor însă, Koeman e mult mai pragmatic decât Guardiola, având în sânge stilul olandez. Cel mai adesea, el își organizează echipele astfel încât să aibă o ofensivă și să se apere cu un spațiu minim între linii. “Sunt un antrenor căruia îi place ca echipele sale să fie disciplinate și bine organizate. Îmi place să domin meciurile. Olandezilor le place fotbalul ofensiv. Îmi place să fiu direct și să am o bună comunicare cu jucătorii mei. Ținem ședințe scurte, dar care fac mesajul clar”, și-a explicat Koeman filozofia.

Moartea lui Cruyff, în 2016, a fost o lovitură grea, pentru actualul selecționer al Olandei. „Mă aflam pe terasă când am primit telefonul și, deodată, timpul a stat în loc. Mi s-a părut imposibilă moartea lui Cruyff. Dacă ar fi jucat în ziua de azi, ar fi fost în continuare cel mai bun”, a afirmat Koeman. În memoria lui Cruyff, el este un ambasador al campaniei anti-fumat Kick it with Help.

Are peste 800 de meciuri ca antrenor

Ronald Koeman a preluat naționala Olandei anul trecut. Este al doilea mandat, după cel din perioada 2018-2020, între ele strecurându-se și un an ca tehnician la Barcelona (2020-2021). Antrenorul de 61 de ani a pregătit numai echipe cu nume: Vitesse, Ajax, Benfica, PSV, Valencia, Alkmaar, Feyenoord, Southampton, Everton. O carieră cu aproape 800 de meciuri ca antrenor, marcată însă de numai șase trofee, niciunul internațional.

Koeman a fost antrenor și la Southampton, unde l-a antrenat pe Florin Gardoș. Românul nu are amintiri prea frumoase cu el, deoarece nu prea a jucat sub comanda lui.

„Nu m-a impresionat din punct de vedere tactic, nu pot spune că este în top trei antrenori pe care i-am avut. Cu toate acestea, avea niște calități pe care puțini antrenori le posedă. Este un nume mare și respectat de toată lumea. Cu el, este destul de rece relația jucător-antrenor. Păstra o anumită distanță, nu mi-a plăcut din această perspectivă. Pune accent pe jocul rapid, nefiind genul de tehnician care să țină de minge cu orice preț”, a spus Florin Gardoș pentru Prima Sport.

Mutu nu e impresionat de jocul Olandei

“Nu îmi place cu Koeman antrenor, nu este maşinăria de fotbal cu care suntem obişnuiţi. Ca echipă şi cum joacă şi aleargă, cum stau în teren. Olanda nu îmi place cu acest antrenor. O văd un pic dezordonată. Nu are o partitură tactică bine definită. Le plăcea să joace în 4-4-2. Acum nu văd asta. Văd o brambureală”, a afirmat fostul internațional la FANATIK.