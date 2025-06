Tricolorii lui Ion Marin, declarații tari după Danemarca U19 – România U19 0-3 și calificarea în semifinale la EURO 2025: „Am scris istorie”

Fotbaliștii conduși de Ion Marin și-au câștigat pe merit un loc în semifinalele competiției, iar acum visează la actul final.

Emoții mari în rândul liderilor din teren ai României U19! Calificare istorică în semifinale

Copleșiți de emoții, câțiva dintre cei mai importanți fotbaliști de la naționala României U19 au explicat ce reprezintă pentru ei performanța de a obține în premieră o victorie la un turneu final la această categorie de vârstă,

„Am analizat foarte bine ce am greșit cu Spania și ne-am unit foarte mult. Vom da totul să ajungem în finală. Cred că am scris istorie. Am scris prima pagină, iar acum suntem singura generație care ajunge în semifinale la U19. Îi mulțumim lui Mircea Lucescu că ne este alături, este un om cu foarte multă experiență și ne ajută foarte mult”, a spus Ionuț Cercel, fundașul celor de la FCSB.

Mircea Lucescu a fost alături de naționalele de tineret pentru a-și putea face o imagine de ansamblu asupra viitorului fotbalului românesc, iar prezența sa a reprezentat un lucru foarte important pentru tinerii fotbaliști.

„Sunt foarte fericit. Știm cu toții ce înseamnă Mircea Lucescu, ne-a spus că este mândru de noi și ne-a felicitat. Nu ne sperie nicio echipă, suntem buni și asta s-a văzut și astăzi. Suntem aici să câștigăm turneul, normal că se poate”, a spus David Barbu, atacantul Universității Craiova

Căpitanul Darius Fălcușan, copleșit de emoții: „Nici nu știu cum să celebrez”

Darius Fălcușan, jucător la echipa de tineret a lui Empoli și căpitan la echipa națională U19, s-a arătat extrem de emoționat la finalul unei partide pe care o va ține minte toată viața: „Sunt foarte emoționat, încă nu știu cum să celebrez această victorie. Este o victorie istorică, am reușit să facem o țară întreagă fericită. Consider că am practicat un fotbal frumos în toate cele trei meciuri din grupă. Munca noastră a dat roade, așa că merităm să ne bucurăm.

În această seară (n.r. de joi, 19 iunie) ne vom bucura, dar de mâine dimineață (n.r. vineri, 20 iunie) ne vom gândi la semifinala cu Olanda. (n.r. a venit Mircea Lucescu să vorbească cu voi după meci) Este o mândrie să vorbească Mircea Lucescu cu noi. Vom lua în considerare tot ceea ce ne-a spus.

Cred că ne putem califica în finală. Și această semifinală înseamnă mult pentru România. Să câștigăm turneul final ar fi ceva incredibil. Pentru jucători ar însemna deschiderea unor porți inimaginabile”, a declarat Darius Fălcușan la finalul partidei.