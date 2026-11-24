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După 0-1 cu Mexic, a venit rândul Venezuelei să învingă naționala noastră cu 1-0. Singurul gol al partidei a fost reușit de Roman Lozada (’64), jucătorul celor de la Velez (Argentina). „Tricolorii” mici au fost afectați de această înfrângere, iar psihologul echipei a avut de lucru.

Jucătorii României U17, extrem de afectați după 0-1 cu Venezuela. Mulți dintre ei au plâns

Pentru România urmează meciul cu Camerun U17, din 27 noiembrie. În imaginile surprinse de jurnalistul FANATIK, Emanuel Roșu, de la fața locului, se vede deznădejdea din lotul micilor „tricolori”. Mulți dintre ei au fost dărâmați după această înfrângere cu Venezuela, unii dintre ei cu ochii în lacrimi.

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Extrem de triști, unii dintre puști au fost încurajați de părinții lor care se aflau în tribune. care s-a așezat pe un scaun la marginea terenului preț de zeci de secunde și a fost preluat de psihologul echipei.

România are 0 puncte din două meciuri la CM U17 din Qatar și șanse minime la calificare

Important de știut, România nu și-a compromis 100% șansele de calificare, chiar și după două înfrângeri (0-1 cu Mexic, 0-1 cu Venezuela). Asta, pentru că mai departe se califică primele două clasate din fiecare grupă și cele mai bune opt locuri trei, fiind 12 grupe. Vorbim, așadar, despre 32 de echipe care merg mai departe.

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pentru a spera că se va afla printre aceste 32 de echipe. Vestea bună, cel puțin la nivel statistic, Camerunul pare cel mai slab adversar de până acum, în ciuda faptului că școala de fotbal africană este una redutabilă. Până în acest moment, Camerun a pierdut 1-2 cu Venezuela și 0-4 cu Mexic.