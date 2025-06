Tricolorii mici, puși la zid de doi foști mari internaționali după 0-1 cu Italia U21. Nici Daniel Pancu nu a scăpat: „E doar vina lui”

Primul care a avut un discurs dur la adresa jucătorilor naționalei U21 a României a fost chiar selecționerul, care în înfrângerea cu Italia U21.

Jucătorii României U21, primii vinovați pentru înfrângerea cu Italia U21

După eșecul ”tricolorilor” în meciul de debut de la EURO 2025, fostul internațional Ilie Dumitrescu a găsit mai multe aspecte negative în jocul formației noastre și consideră că cele mai mari probleme au fost în linia de mijloc.

”Au fost momente de echilibru în primele 25 de minute. Am reușit să ieșim și pe contraatac, dar adversarii au avut o viteză în plus în linia mediană, au avut posesie superioară. Păcat de faza aia în care Ianis Stoica are un luft și de acolo iese golul lor. Greșeala aia a făcut ca Baldanzi să deschidă scorul.

Apoi am avut acel penalty, iar cel mai important jucător, Louis Munteanu… Am suferit un pic la mijloc. Grameni și Corbu nu aduc un plus. Nu putem să-i punem în valoare pe Stoica și Ilie. S-au făcut câteva modificări la pauză. Pancu a introdus în teren tot ce a avut mai bun la dispoziție, dar văd o limită în exprimare”, a declarat Dumitrescu, la .

Singurul remarcat din rândul ”tricolorilor”

Fostul mare fotbalist s-a arătat dezamăgit de prestațiile avute de jucătorii veniți din campionatul intern și a precizat că singurul ”tricolor” care poate fi remarcat după acest joc este Umit Akdag.

”Nu câștigăm dueluri. N-am văzut în nicio zonă să putem să creăm dezechilibru. L-am văzut pe Tavi Popescu. În campionatul nostru creează dezechilibru. Aici suferim. Nici Louis Munteanu n-a reușit să scape de adversar. N-am reușit, pur și simplu. Nu am avut situații de gol, nu am avut șuturi. Cam asta este valoarea.

Mă uitam la ce jucători pot face pasul la prima echipă. Dacă ar fi să remarc pe cineva, ar fi doar Umit Akdag, care nu știu dacă va juca pentru echipa națională. Eu sunt ancorat în tot ce înseamnă SuperLiga și mă aștept la mai mult de la jucătorii care pot face pasul la echipa de seniori. După meciul ăsta, te gândești dacă vreunul poate juca împotriva lui Laimer de la austrieci”, a spus Ilie Dumitrescu.

Marica, deranjat de atitudinea de la golul primit

La rândul său, fostul atacant Ciprian Marica a acuzat , dar nu l-a iertat nici pe Daniel Pancu pentru ieșirea necontrolată din preliminarii care i-a adus o suspendare și care l-a făcut să vadă din tribună eșecul cu Italia U21.

”Am făcut un joc bun având în vedere că România are o valoare de 29 de milioane de euro, în timp ce Italia are o valoare de 191 de milioane de euro. Am putut să ne ridicăm la nivelul lor!

La gol este o greșeală tipică din campionatul românesc. Fundașii se uită la minge, dar în fața porții mereu e cineva care vrea să bage mingea în poartă. Jocul așteaptă greșeala. S-a văzut că echipa a avut teamă. E un adversar de calibru. O greșeala și e 1-0 pentru adversar.

Este doar vina lui Pancu pentru faptul că nu e acolo. Ar fi putut să influențeze jocul, dacă era pe bancă”, a afirmat Ciprian Marica, la , după debutul cu stângul al naționalei U21 la EURO 2025.