„Tricolorii”, nemulțumiți de arbitraj la România – Austria. Au cerut penalty-uri în ambele reprize. Dragomir și Mihăilă au protestat vehement, VAR nu a intervenit

România – Austria este o partidă cu o importanță aparte pentru fanii români. Prima repriză a fost abordată cu mult entuziasm de către „tricolori”, iar finalul primului act a adus un moment controversat. Elevii lui Mircea Lucescu au solicitat penalty după un henț.

UPDATE: Mihăilă, galben după ce a solicitat un alt penalty

În minutul 67 al întâlnirii, Valentin Mihăilă și-a depășit un adversar în careu, după care s-a prăbușit în interiorul zonei de pedeapsă. Deși a existat un contact, arbitrul Davide Massa a decis să lase jocul să continue.

Atacantul român nu a fost deloc mulțumit de decizia „centralului” și a protestat vehement. În urma acestui moment, Davide Massa a decis să îi arate cartonașul galben lui Valentin Mihăilă.

„Tricolorii”, nemulțumiți după ce Davide Massa a ignorat un henț al lui Schmidt

. După mai multe faze periculoase de poartă, elevii lui Mircea Lucescu au solicitat o lovitură de pedeapsă.

Acest lucru se întâmpla în minutul 43, după un corner executat de Dennis Man. Centrarea atacantului de la PSV a fost respinsă imprudent de către Schmidt. Concret, balonul a atins mână jucătorului austriac.

, Vlad Dragomir, care era cel mai apropiat jucător român de această fază, a protestat vehement, solicitând intervenția VAR. Ei bine, Davide Massa, centralul partidei, a făcut semn că nu este henț. Totodată, arbitrajul video nu a intervenit.

România speră la victorie în repriza a 2-a

, s-a arătat a fi unul extrem de inspirat. Jucătorii trimiși de „Il Luce” în teren au dominat primul act, însă fără să înscrie.

Cu 45 de minute rămase de disputat, „tricolorii” au șansa să-și atingă obiectivul, anume cele trei puncte. Un succes obținut ar conta enorm în economia grupei, România fiind astfel mai aproape de locul doi din grupa de calificare.