Tricolorii s-au întrecut din nou în ținute la sosirea la Mogoșoaia! Cine a atras toate privirile

România nu a reușit calificarea la Campionatul Mondial din acest an, iar în perioada imediat următoare va disputa două partide amicale: deplasare cu Georgia, pe 2 iunie, și acasă cu Țara Galilor, pe 6 iunie. Cum nu mai sunt puține zile până la debutul lui Gică Hagi ca selecționer, jucătorii au ajuns deja în baza de pregătire de la Mogoșoaia.

Tricolorii s-au întrecut din nou în ținute la sosirea la Mogoșoaia

Majoritatea campionatelor de pe continent au ajuns deja la final, astfel că o bună parte de jucători au intrat deja în vacanță. Același lucru nu se poate spune și despre fotbaliștii convocați la echipele naționale, aceștia urmând să dispute meciuri în perioada imediat următoare. , iar în consecință o parte din tricolori s-au prezentat deja la Mogoșoaia.

Cum partidele din luna iunie sunt amicale, Gică Hagi a decis să cheme foarte mulți fotbaliști la lot, asta pentru a putea analiza forma fizică și sportivă în care se află aceștia. După aceste meciuri, România se va pregăti de grupa de UEFA Nations League. Printr-o postare pe pagina oficială de Facebook, echipa națională a oferit fotografii cu primii jucători ajunși la la lot.

Florinel Coman a fost convocat la această acțiune, iar prezența sa a ieșit în evidență, fostul jucător de la FCSB prezentându-se cu o pereche de ochelari modernă, cât și cu o geantă Gucci. Spre deosebire de „Mbappe”, Lisav Eisat a avut un bagaj de la brandul Louis Vuitton, dar și un trening Balenciaga. De altfel, Radu Drăgușin, Denis Drăguș, Andrei Coubiș, Matei Ilie, cât și fotbaliștii chemați de la Rapid și Universitatea Craiova au ajuns deja la Mogoșoaia.

Lista jucătorilor convocați de Gică Hagi

la primul său meci ca selecționer la echipa națională, asta pentru a vedea pe cine poate să se bazeze la următoarele acțiuni. Pe lângă aceștia, alți trei jucători vor fi chemați la lot după barajul pentru UEFA Conference League disputat între Dinamo și FCSB. Lista arată astfel:

PORTARI: Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 1/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Andrei COUBIȘ (U Cluj, 1/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Matei ILIE (CFR Cluj, 0/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 52/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

MIJLOCAȘI: Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 38/4), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 7/0), Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 12/0), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), David MATEI (Universitatea Craiova, 0/0);

ATACANȚI: Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 17/1), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 4/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 6/0), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7).