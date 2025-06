Tricolorii se pregătesc să îi dea șah-mat Austriei! Mircea Lucescu și Nicolae Stanciu promovează sportul minții

. Mircea Lucescu și căpitanul naționalei, Nicolae Stanciu, au luat o pauză de la antrenamente pentru a participa într-un proiect dedicat copiilor.

Mircea Lucescu și Nicolae Stanciu s-au implicat într-o campanie de promovare a șahului

Cu un rezultat pozitiv, România încă are șanse la câștigarea grupei. Doar echipele de pe primul loc merg direct la Campionatul Mondial din 2026. Naționala lui Mircea Lucescu are însă și o plasă de siguranță, barajul, întrucât tricolorii au, în proporție de 99%, asigurat locul acolo.

Nicolae Stanciu și Mircea Lucescu s-au implicat într-un proiect susținut de UEFA, în care se promovează copiilor șahul, un sport al minții. Cei doi au semnat o tablă de joc. Imaginile au fost postate pe contul de social media al naționalei de seniori.

„Selecționerul Mircea Lucescu și căpitanul echipei naționale, Nicolae Stanciu, s-au alăturat unui proiect special, susținut de UEFA, care își propune să promoveze șahul în rândul iubitorilor de sport, prin implicarea jucătorilor și antrenorilor de fotbal!

O inițiativă care își propune să aducă la aceeași masă două sporturi total diferite, dar cu multe elemente comune: inteligență, strategie și viziune”, se arată în mesajul FRF.

Stanciu a semnat cu Genoa lui Dan Șucu

Nicolae Stanciu a dat lovitura. echipă patronată de Dan Șucu. El și-a încheiat aventura în Arabia Saudită, la Damac, iar acum speră să facă față nivelului din Italia.

„Discutasem de mai mult timp cu Genoa. Sunt bucuros că s-a oficializat. Am venit cu un vibe bun la echipa națională, după ce mi-am terminat treaba la Damac. Am reușit, după un an cu probleme, să menținem echipa în prima ligă și am un vibe bun”, spunea Stanciu imediat după ce a semnat contractul.

