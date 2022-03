„Tricolorii” sunt foarte optimiști, deși nu au bătut nici, Grecia, nici Israel: „Toată țara trebuie să spere cu noi la calificarea la Euro 2024”

Edi Iordănescu a început cu o înfrângere și o remiză primul său mandat în calitate de selecționer al României. Rezultatele cu Grecia și cu Israel sunt însă mai puțin importante. Greul începe în luna iunie, atunci când „tricolorii” vor juca patru meciuri în Liga Națiunilor.

Alexandru Cicâldău și Darius Olaru cred că România va ajunge la Euro 2024

Alexandru Cicâldău a fost unul dintre cei mai buni fotbaliști ai naționalei la acțiunea recent încheiată. Mijlocașul lui Galatasaray a deschis scorul în remiza cu Israel, scor 2-2, cu al treilea său gol sub tricolor.

„Ne doream să câștigăm acest meci, era foarte important pentru noi și pentru moralul nostru. Cred că am făcut foarte multe lucruri bune în acest meci. Am făcut și lucruri negative, pe care o să le analizam și o să le îmbunătățim.

A fost un meci pe foarte multe contre în prima repriză. Am făcut bine că am dat două goluri în prima repriză și nu am luat niciunul, dar am luat două în a doua și trebuie să învățăm din asta.

Trebuie să sperăm la calificarea la Euro 2024 toți jucătorii și toată țara”, a declarat Alexandru Cicâldău la .

„Avem un grup bun și cred că putem fi acolo”

În meciul de la Netania a jucat și Darius Olaru, din chiar primul minut, deși nu fusese convocat inițial de Edi Iordănescu. Mijlocașul lui FCSB , după ce nu mai puțin de , informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK.

„Mă bucur că am prins convocarea, chiar dacă nu îmi doream așa. Le doresc multă sănătate colegilor mei. Am trecut prin boală și eu, sper să treacă și ei cu bine.

Am făcut un meci bun, cred că meritam victoria. Am avut multe situații de a ne desprinde, dar nu am reușit și ne au egalat pe final.

Am avut o discuție cu Mister. Mi s a explicat de ce n am fost convocat inițial. Voi munci în continuare să fiu aici și să-mi ajut echipa. Cred că de la meci la meci am crescut în evoluții și sper sa merg la echipa de club, să îmi fac fac jocul la fel de bine și să revin aici.

M-am simțit foarte bine. Sper să am cât mai multe rezultate bune și sa ne calificăm la European. De la meci la meci sperăm să creștem în evoluții. Avem un grup bun și cred că putem fi acolo”, a declarat Darius Olaru pentru aceeași sursă.