Edi Iordănescu, semnal de alarmă înainte de România – Elveţia: “Există riscul să rămânem cu mintea blocată!”

“Am vrut să fie aici la rândul lor să se exprime, să-și spună trăirile, și a fost motivul principal pentru care am schimbat ceea ce a fost în trecut. Vă rog cu toată puterea să ne raportăm la ceea ce va fi și nu la ceea ce a fost.

Există riscul să rămânem cu mintea blocată la performanța fantastică; am trăit momente euforice incredibile. Mâine ne așteaptă un joc cu miză și ne obligă să fim serioși. Elveția va veni motivată, capabilă, rănită.

Este foarte important să gestionăm aceste ore cât mai bine, să recalibrăm grupul, să ne regenerăm mental, emoțional, fizic și să facem cinste celor care vor veni la stadion.

Tata îmi știe cel mai bine gândurile și trăirile, a fost persoana cu care am vorbit cel mai mult, dar nu a fost singurul. Am fost deschis, am vorbit cu oameni de fotbal. Orgoliu nu există pentru mine atunci când vine vorba de echipa națională.

Tatăl este mentorul meu, atunci când face declarații își spune ce dorește, nu ce crede. Nu se pune problema, el are un palmares fantastic, e foarte departe de mine.

Fanii și-au luat biletele înainte ca noi să fim calificați. Ei nu au venit pentru a sărbători, au venit să lupte alături de noi. De fiecare dată era un sentiment mare de responsabilitate, iar acum mă simt foarte apăsat de această responsabilitate în fața lor. Știu că au așteptări mari, și îmi doresc să îi bucurăm.

Orice ar fi, Federația merge alături de mine la Euro pentru că acest contract s-a autoprelungit, ce va fi după o să vedem. Când mi s-a prelungit contractul, mi-a dat mână liberă totală și îi mulțumesc pentru asta.

Niciodată nu m-a întrebat de ce este un jucător și nu este altul, niciodată nu mi-a sugerat să aduc vreun jucător. Uneori președintele afla lotul din presă. Mereu a fost alături de noi și ne-a susținut. Obiectivul meu e sa pregătesc echipa cât mai bine pentru turneul final.”, a declarat Edi Iordănescu.