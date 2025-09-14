„Tricolorul” care a sărit în apărarea lui Mircea Lucescu după ultimele meciuri ale naționalei: „Doamne Ferește, suntem în 2025!”

Naționala României nu a avut tocmai o lună septembrie genială, după 0-3 cu Canada în amical și 2-2 cu Cipru în preliminariile CM 2026. Selecționerul Mircea Lucescu a fost contestat în urma acestor rezultate, dar un „tricolor” a sărit în apărarea sa.

ADVERTISEMENT

Mircea Lucescu, apărat de unul dintre elevii săi de la echipa națională

Alexandru Chipciu a făcut parte din lotul României la ultimele 2 jocuri. După ce experimentatul fotbalist a vorbit recent și despre criticile îndreptate către selecționerul Mircea Lucescu.

Mai exact, Chipciu a transmis că, din punctul său de vedere, unele reacții și comentarii apărute la adresa lui „Il Luce” au întrecut măsura. Jucătorul a mai transmis că el și colegii săi de la națională trebuie să se încarce după criticile primite și să dea totul la următoarele meciuri.

ADVERTISEMENT

„Doamne Ferește, suntem în 2025. E cel mai mare antrenor din istoria României!”

„Pare rușinos că ai făcut egal cu Cipru, dar dacă te uiți la meci, vezi totuși că Cipru joacă fotbal. Ne-am uitat în cantonament la meciul cu Austria, iar Cipru a jucat foarte bine, cred că a jucat mai bine decât am jucat noi, și penalty-ul ăla a fost dat cu forța. Vedeam într-o zi că mari fotbaliști ai României, Lăcătuș, Stelea, spuneau că au avut întotdeauna meciuri grele cu Cipru. Acum 20-30 de ani, Cipru era mult mai slabă decât este acum, iar ei erau mult mai buni decât suntem noi acum.

Orice meci e greu, chiar dacă pare rău pentru noi, asta e realitatea. Au fost și unele reacții exagerate, am văzut niște prostii că a întârziat domnul Lucescu la antrenament și că jucătorii stau la cafele. Doamne Ferește, suntem în 2025, stai la cafea, dimineața nu trebuie să stai la cafea? Ar fi culmea, unde să bem cafeaua, să mergem în oraș? Dacă ajungem să ne legăm de lucrurile astea, e prea mult și, totuși, e cel mai mare antrenor din istoria României.

ADVERTISEMENT

„Unele reacții mi s-au părut exagerate”

Acum un an, jucătorii ăștia au făcut cea mai mare performanță la Campionatul European. Când au început, cu Edi, erau criticați, după aia au arătat. Și noi în Cipru aveam șanse. Clar rămâne barajul, dar dacă mai avem șanse la locul doi, trebuie să mergem pentru ele, pentru că ai un alt traseu dacă termini preliminariile pe locul doi.

ADVERTISEMENT

Trebuie să mergem până la capăt. Accept critica, pentru că e normală și te face să crești, să vezi unde ai greșit, dar trebuie să vedem și realitatea că putem face rezultate și în continuare și trebuie să fim alături și de antrenor, și de jucători. Unele reacții mi s-au părut exagerate, dar trebuie să acceptăm și critica și să câștigăm următoarele meciuri”, a spus Alex Chipciu, după U Cluj – Rapid 0-0.