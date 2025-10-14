Tricolorul care i-a luat ochii lui Dan Petrescu: „Când v-am zis de el, m-ați luat la mișto”

România a obținut trei puncte în meciul cu Austria, însă înainte de acest meci extrem de important a disputat și o partidă amicală împotriva Moldovei. Vlad Dragomir a fost unul dintre cei mai contestați jucători din acea partidă, însă Dan Petrescu este de cu totul altă părere.
Vlad Dragomir a jucat aproape toate minutele pentru România în meciurile cu Moldova și Austria, însă după primul joc prestația sa a fost luată la țintă de mai multă lume. Foarte multe persoane din lumea fotbalului au fost de părere că prestația sa a fost destul de ștearsă în partida contra unui adversar modest ca naționala Moldovei, însă el s-a descurcat mult mai bine cu Austria.
Deși nu a ieșit în evidență prin execuții tehnice sau reușite pe tabelă, Vlad Dragomir a impresionat prin dăruirea sa de pe teren și prin agresivitatea pozitivă de care a dat dovadă. Aceste calități fac parte din repertoriul căutat de Dan Petrescu la echipele la care a activat, așa că l-a lăudat, încă o dată, pe mijlocașul lui Pafos, lucru pe care îl făcuse și în trecut, atunci când CFR Cluj a dat piept cu formația cipriotă în Conference League.
„Nu știu dacă mai țineți minte, dar, când am jucat cu Pafos, am spus că e o echipă de top, iar Vlad Dragomir trebuie să joace la națională, nu înțeleg de ce nu e convocat. Și toată lumea m-a luat la mișto, că așa e la noi tot timpul: când zic eu ceva, parcă bat cu parul! ‘Uite-l, bă, și p-ăsta cum se bagă iar!’. Petrescu n-are voie să deschidă gura, sunt un nimeni, n-am făcut nimic, nici ca jucător, nici ca antrenor. Cam așa a fost situația și cu Pafos, și cu Dragomir! Dar când vine un selecționer care-l vede că e fotbalist, îl titularizează, îl ține în teren, nu-l scoate deloc, fiindcă-și face treaba”, a declarat Dan Petrescu, conform gsp.ro.
Dan Petrescu este unul dintre cei mai buni antrenori români aflați în activitate, iar rezultatele sale întăresc acest lucru. El este de părere că este o mare greșeală ca Ianis Hagi să fie folosit în bandă, așa cum a fost cazul în ultimii ani la naționala României. Fostul antrenor de la CFR l-a lăudat pe Mircea Lucescu pentru că a văzut acest lucru și l-a pus la mijlocul terenului, acolo unde el își poate arăta cel mai bine calitățile:
„N-am înțeles de ce cam toți selecționerii dinainte l-au folosit extremă (n.r. – pe Ianis Hagi). Pentru mine, o extremă trebuie să aibă viteză, precum Man, Mihăilă, Mitriță, Baiaram. Spre a intra în spatele lui Bîrligea, trebuie să fii tehnic, să ai calitatea de a da ultima pasă. Și ăsta e Ianis! Vorbeam și cu Gică și spuneam: „Băi, dar chiar nimeni nu vede că Ianis trebuie să joace numai al doilea vârf?”. Bineînțeles că Lucescu, la experiența lui, i-a găsit poziția cea mai bună”, a mai spus Dan Petrescu.
Dan Petrescu a renunțat la poziția de antrenor principal la CFR Cluj, iar Cristi Balaj, președintele clublului, i-a călcat pe urme la scurt timp, informație oferită în exclusivitate de FANATIK. După înfrângerea rușinoasă cu suedezii de la Hacken, Petrescu a decis că are nevoie de o pauză deoarece trebuie să se îngrijească de problemele medicale cu care s-a confruntat în ultima perioadă.
Dan Petrescu nu a dorit să aprofundeze discuția despre starea sa de sănătate, însă a ținut să asigure că se simte bine. El a dezvăluit că a refuzat multe oferte în ultimele săptămâni și nu este încă pregătit să preia o nouă echipă până în vara anului viitor:
„Am refuzat până acum cinci propuneri, din Bulgaria, Polonia, Egipt, Arabia Saudită, Emirate, Rusia, cu hârtiile pe masă. Chiar ieri m-a sunat și o echipă de top din Kazahstan. I-am refuzat de la bun început pe toți. Nici dacă-mi dau zece milioane de euro, nu plec nicăieri, deocamdată. Vom vedea la vară! Am nevoie de o pauză. Și mental, și medical! Vreau doar să mă odihnesc și, dacă va veni momentul oportun mai târziu, mă voi gândi și la o echipă.
(n.r. – Cum arată programul tău?) Nu e nimic special. Mie îmi place să muncesc, dar acum am nevoie să fac anumite tratamente, lucrez la sală, mă plimb prin parc în fiecare zi. O să vină și fetele pe la mine. Sunt în Cluj, unde am și foarte mulți prieteni. Fac ce n-am făcut toată viața: mă odihnesc puțin! (n.r. – despre starea de sănătate) Nu vreau să intru în detalii, dar sunt OK, mulțumesc pentru întrebare!”, a conchis Dan Petrescu.