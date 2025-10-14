Tricolorul care i-a luat ochii lui Dan Petrescu: „Când v-am zis de el, m-ați luat la mișto”

însă înainte de acest meci extrem de important a disputat și o partidă amicală împotriva Moldovei. însă Dan Petrescu este de cu totul altă părere.

ADVERTISEMENT

Vlad Dragomir i-a luat ochii lui Dan Petrescu. Ce a spus fostul antrenor de la CFR Cluj despre mijlocașul lui Pafos

Vlad Dragomir a jucat aproape toate minutele pentru România în meciurile cu Moldova și Austria, însă după primul joc prestația sa a fost luată la țintă de mai multă lume. Foarte multe persoane din lumea fotbalului au fost de părere că prestația sa a fost destul de ștearsă în partida contra unui adversar modest ca naționala Moldovei, însă el s-a descurcat mult mai bine cu Austria.

Deși nu a ieșit în evidență prin execuții tehnice sau reușite pe tabelă, Vlad Dragomir a impresionat prin dăruirea sa de pe teren și prin agresivitatea pozitivă de care a dat dovadă. Aceste calități fac parte din repertoriul căutat de Dan Petrescu la echipele la care a activat, așa că l-a lăudat, încă o dată, pe mijlocașul lui Pafos, lucru pe care îl făcuse și în trecut, atunci când CFR Cluj a dat piept cu formația cipriotă în Conference League.

ADVERTISEMENT

„Nu știu dacă mai țineți minte, dar, când am jucat cu Pafos, am spus că e o echipă de top, iar Vlad Dragomir trebuie să joace la națională, nu înțeleg de ce nu e convocat. Și toată lumea m-a luat la mișto, că așa e la noi tot timpul: când zic eu ceva, parcă bat cu parul! ‘Uite-l, bă, și p-ăsta cum se bagă iar!’. Petrescu n-are voie să deschidă gura, sunt un nimeni, n-am făcut nimic, nici ca jucător, nici ca antrenor. Cam așa a fost situația și cu Pafos, și cu Dragomir! Dar când vine un selecționer care-l vede că e fotbalist, îl titularizează, îl ține în teren, nu-l scoate deloc, fiindcă-și face treaba”, a declarat Dan Petrescu, conform .

Dan Petrescu știe care este poziția perfectă pentru Ianis Hagi. Cum a comentat decizia luată de Mircea Lucescu

Dan Petrescu este unul dintre cei mai buni antrenori români aflați în activitate, iar rezultatele sale întăresc acest lucru. El este de părere că este o mare greșeală ca Ianis Hagi să fie folosit în bandă, așa cum a fost cazul în ultimii ani la naționala României. Fostul antrenor de la CFR l-a lăudat pe Mircea Lucescu pentru că a văzut acest lucru și l-a pus la mijlocul terenului, acolo unde el își poate arăta cel mai bine calitățile:

ADVERTISEMENT

„N-am înțeles de ce cam toți selecționerii dinainte l-au folosit extremă (n.r. – pe Ianis Hagi). Pentru mine, o extremă trebuie să aibă viteză, precum Man, Mihăilă, Mitriță, Baiaram. Spre a intra în spatele lui Bîrligea, trebuie să fii tehnic, să ai calitatea de a da ultima pasă. Și ăsta e Ianis! Vorbeam și cu Gică și spuneam: „Băi, dar chiar nimeni nu vede că Ianis trebuie să joace numai al doilea vârf?”. Bineînțeles că Lucescu, la experiența lui, i-a găsit poziția cea mai bună”, a mai spus Dan Petrescu.

ADVERTISEMENT

Care este starea de sănătate a lui Dan Petrescu și cu ce se ocupă în ultimul timp

Dan Petrescu a renunțat la poziția de antrenor principal la CFR Cluj, informație oferită în exclusivitate de FANATIK. După înfrângerea rușinoasă cu suedezii de la Hacken, Petrescu a decis că are nevoie de o pauză deoarece trebuie să se îngrijească de problemele medicale cu care s-a confruntat în ultima perioadă.

Dan Petrescu nu a dorit să aprofundeze discuția despre starea sa de sănătate, însă a ținut să asigure că se simte bine. El a dezvăluit că a refuzat multe oferte în ultimele săptămâni și nu este încă pregătit să preia o nouă echipă până în vara anului viitor:

ADVERTISEMENT

„Am refuzat până acum cinci propuneri, din Bulgaria, Polonia, Egipt, Arabia Saudită, Emirate, Rusia, cu hârtiile pe masă. Chiar ieri m-a sunat și o echipă de top din Kazahstan. I-am refuzat de la bun început pe toți. Nici dacă-mi dau zece milioane de euro, nu plec nicăieri, deocamdată. Vom vedea la vară! Am nevoie de o pauză. Și mental, și medical! Vreau doar să mă odihnesc și, dacă va veni momentul oportun mai târziu, mă voi gândi și la o echipă.

(n.r. – Cum arată programul tău?) Nu e nimic special. Mie îmi place să muncesc, dar acum am nevoie să fac anumite tratamente, lucrez la sală, mă plimb prin parc în fiecare zi. O să vină și fetele pe la mine. Sunt în Cluj, unde am și foarte mulți prieteni. Fac ce n-am făcut toată viața: mă odihnesc puțin! (n.r. – despre starea de sănătate) Nu vreau să intru în detalii, dar sunt OK, mulțumesc pentru întrebare!”, a conchis Dan Petrescu.