Tricolorul care l-a făcut pe Sorin Cârțu să aibă o reacție vehementă: „Nu știu de ce strâmbă lumea din nas”

iar acum așteaptă cu mare încredere jocul cu Lituania de pe teren propriu, contând pentru etapa 2 din Liga Națiunilor. Acesta se va juca luni seara, de la ora 21:45, pe stadionul din Ghencea și

Nicuțor Bancu, apărat de Sorin Cârțu după Kosovo – România 0-3

Într-un meci în care naționala României s-a impus în Kosovo de o manieră categorică și a făcut un pas uriaș spre câștigarea grupei de Liga Națiunilor, din care mai fac parte Kosovo, Cipru și Lituania. Dar și spre

ADVERTISEMENT

Este în primul rând marele merit al lui Mircea Lucescu, selecționerul preferând să mizeze pe unitatea de grup de care „tricolorii” au dat dovadă la Euro 2024. El a folosit același prim „11” ca și Edi Iordănescu, dar așa cum FANATIK v-a informat în exclusivitate.

Despre toate aceste aspecte a vorbit și Sorin Cârțu la emisiunea care nu a ratat cu această ocazie prilejul să-i ia apărarea lui Nicușor Bancu, fundașul stânga al Universității Craiova și al echipei naționale, criticat deseori pentru evoluțiile sale.

ADVERTISEMENT

„La meciul din Kosovo, Nicușor Bancu a fost printre jucătorii remarcați. A făcut un meci foarte bun vineri seara”, a deschis discuția pe acest subiect moderatorul Cristi Coste la emisiunea transmisă LIVE numai pe site-ul FANATIK.RO în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

„Nu știu de ce tot vorbim și tot strâmbă lumea din nas. În primul și în primul rând, el chiar nu are niciun concurect pe postul ăsta, pentru că nu văd la alte echipe posibilitatea ca altcineva să apară la echipa națională. Indiferent pe la ce echipe mai joacă.

ADVERTISEMENT

Plus că Bancu are foarte multe momente de mare calitate în joc, ajută foarte mult echipa. Sigur, deoarece el nu provine dintr-un fundaș stânga la viața lui, ci dintr-un mijlocaș, mai are câteodată niște greșeli de plasament. Într-adevăr, plasamentul ăla al fundașului stânga… Dar, în rest, are calitate și ajută foarte mult echipa.

Am văzut că și la Campionatul European i-au găsit vină, că a greșit la nu știu ce gol, dar se uită că până să se dea golul mai trece nu știu cât timp și sunt atâtea secvențe de joc în care mișcarea de translație a compartimentului respectiv, trebuie făcută cu o anumită viteză. Și până la urmă se găsește vina că a pierdut el mingea, nu mai știu la ce joc a fost…

ADVERTISEMENT

Cu Belgia parcă a fost o discuție de asta, în care el a pierdut în partea lui, în stânga, iar noi apoi am primit golul în dreapta, pe combinația lui Doku, care intrase pe partea aia”, a spus Sorin Cârțu la FANATIK SUPERLIGA.