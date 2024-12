Tricolorul care merge „sigur” la Mondiale: „100%! N-ai văzut cum se manifestă?”

Fostul portar al naționalei României este de părere că Florin Niță, în ciuda vârstei sale, rămâne cel mai bun portar român și este sigur că va merge și la Campionatul Mondial din 2026, dacă „tricolorii” se vor califica.

Florin Niță, aplaudat la scenă deschisă

de Florin Prunea pentru evoluțiile pe care le are, fiind de părere că nu există un portar momentan în România care să-i ia locul de titular în poarta echipei naționale.

„N-ai văzut că Niță e ’din bară în bară’? De trei ani tot le-a scos (n.r. mingile din poartă). Merge 100% și la Mondiale. N-ai văzut cum arată băiatul ăsta și cum se manifestă în poartă tot timpul?

Zici că odată sare în aer. În momentul de față nu ai cum să-l scoți din poarta echipei naționale pe Florin Niță”, a mai spus Florin Prunea, la TV .

Florin Niță, emoționat după Super Gala FANATIK 2024

Florin Niță a la Super Gala FANATIK 2024, iar portarul echipei naționale a fost emoționat de premiu: „Îmi cer scuze că nu pot să fiu alături de voi, dar cu sufletul și cu gândul sunt alături de voi de la distanță.

Vreau să vă mulțumesc pentru acest trofeu pe care mi-l acordați, este o onoare și o mândrie să primesc premiul Fanatik. Vreau să mulțumesc familiei și tuturor persoanelor care au contribuit la această realizare”.

„Vreau să le mulțumesc suporterilor și jurnaliștilor, în acest am ne-am făcut o echipă și împreună am reușit să avem aceste realizări. Acest an este vârful carierei pentru mine, mă bucur pentru performanțele de la naționala României.

Vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru acordarea acestui premiu, asta mă obligă să am performanțe mult mai mari și să dau totul pentru țară și echipa națională”, a mai spus Florin Niță.

În prezent, Florin Niță evoluează în Arabia Saudită, la Damac, club la care a ajuns din postura de fotbalist liber de contract, în această vară, după despărțirea de turcii de la Gaziantep Gazișehir.

37 de ani are Florin Niță