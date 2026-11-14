Tricolorul care poate decide meciul România – Polonia: „E lumina echipei”

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România se pregătește pentru confruntarea cu Polonia, iar Giovanni Becali a identificat fotbalistul care poate face diferența pentru tricolori. În exclusivitate la „Giovanni Show”, impresarul a vorbit despre așteptările de la naționala lui Gică Hagi din ultimele meciuri din Liga Națiunilor și l-a desemnat pe Denis Man drept omul capabil să decidă orice partidă.

Giovanni Becali a dezvăluit cine poate decide România – Polonia: „E lumina echipei”

Naționala României se află în fața unui nou examen important în Liga Națiunilor, iar Giovanni Becali așteaptă o schimbare de atitudine din partea tricolorilor. Impresarul consideră că fotbaliștii lui Gică Hagi trebuie să demonstreze că pot practica un joc modern și curajos, indiferent de rezultatul final.

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Invitat la „Giovanni Show”, Becali a subliniat că este mai interesat de felul în care va arăta România pe teren decât de scorul de pe tabelă. Acesta își dorește ca tricolorii să nu mai cedeze inițiativa adversarilor și să arate că pot construi acțiuni ofensive.

„Sunt două partide în care trebuie să demonstrăm că știm să jucăm ceva fotbal. Vom pierde, vom câștiga, nu are nicio importanță. Ar trebui să fie important pentru că s-a ajuns la un lot restrâns. Vor fi peste 40.000 de oameni în tribune și aștept să văd un fotbal care să ne dea speranțe. Că dacă iar abandonăm mingea, iar primim un gol sau două și ne descurajăm și nu încercăm să jucăm curat, modern, e totul degeaba. Putem face orice rezultat, dar să exprimăm un fotbal pe care-l vrea Gică Hagi”, a declarat Giovanni Becali, în exclusivitate la „Giovanni Show”.

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Giovanni Becali l-ar fi titularizat pe Ștefan Târnovanu: „L-am văzut relaxat, elegant”

Giovanni Becali este convins că selecționerul României încearcă să schimbe stilul de joc al echipei naționale. Impresarul a amintit că tricolorii au reușit să se califice la Campionatul European, însă consideră că există în continuare aspecte care trebuie îmbunătățite: „El vrea să schimbe fotbalul de până acum. Nu am avut cel mai rău fotbal, că am ajuns și la Europene. Polonia are 4 puncte și are nevoie de victorie”, a continuat impresarul.

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Un alt subiect abordat de Giovanni Becali a fost . Impresarul a dezvăluit că l-ar prefera pe Ștefan Târnovanu, chiar dacă Otto Hindrich ar putea primi șansa de a apăra poarta naționalei. Giovanni Becali consideră că portarul lui FCSB merită mai multă încredere la echipa națională și a remarcat calmul pe care acesta îl transmite în timpul meciurilor.

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„În poartă s-ar putea să fie Hindrich, dar eu l-aș fi vrut pe Târnovanu. Probabil Hindrich cunoaște fotbalul polonez, nu știu. Eu aș fi jucat cu Târnovanu pentru că l-am văzut relaxat, elegant. Nu a avut nicio șansă la națională. A jucat doar prin amicale și atât”, a explicat Giovanni Becali.

Dennis Man, fotbalistul de la care Giovanni Becali așteaptă să facă diferența cu Polonia

Când discuția a ajuns la jucătorii ofensivi, . Impresarul consideră că internaționalul român are calitatea necesară pentru a schimba soarta unui meci, indiferent de forma sa de moment.

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Pentru Giovanni Becali, Man rămâne un fotbalist special în actualul lot al României. Acesta poate produce o fază decisivă printr-un gol, o pasă de gol sau o acțiune individuală, motiv pentru care impresarul îl consideră principala speranță a tricolorilor în ofensivă: „Denis Man e jucătorul care, chiar dacă nu joacă, e Denis Man și cu asta basta. E lumina echipei și de la el te aștepți să dea un gol, să provoace, să dea un assist, să orice”, a concluzionat Giovanni Becali, în exclusivitate la „Giovanni Show”.